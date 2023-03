﻿Flohmarktsaison in Kiel startet am 2. April

Am 2. April startet auf dem Kieler Rathausplatz die Flohmarktsaison. Bis Anfang Oktober veranstaltet das Kieler Ordnungsamt an zwölf Sonntagen große Flohmärkte in der Innenstadt oder an der Hörn sowie kleinere Spezialmärkte für Kindersachen auf dem Holstenplatz.

Kiel. April, April, der weiß nicht, was er will: Diese Weisheit gilt nicht für die städtischen Flohmärkte, denn die beginnen auch in diesem Jahr wie gewohnt im April. Los geht das Feilschen am Sonntag, 2. April, auf dem Rathausplatz und in der Innenstadt.

Bis Anfang Oktober veranstaltet das Kieler Ordnungsamt an sieben Sonntagen große Flohmärkte in der Innenstadt, nämlich am 2. April, am 7. Mai, am 4. Juni, am 2. Juli, am 6. August, am 3. September und am 1. Oktober. Dazu kommen drei Flohmärkte an der Hörn (Querkai) am 23. April, 21. Mai und 8. Oktober sowie zwei kleinere Spezialmärkte für Kindersachen auf dem Holstenplatz am 21. Mai und am 27. August.

Flohmärkte in Kiel: Neuwaren, Lebensmittel und Pflanzen sind nicht erlaubt

Für alle Händler und Händlerinnen gilt die offizielle Marktzeit von 8 bis 16 Uhr. Die Standgebühr beträgt grundsätzlich an allen Standorten je angefangenem Meter 5 Euro. Vom städtischen Flohmarktangebot ausgeschlossen sind Neuwaren, Lebensmittel, Pflanzen, lebende Tiere, Waffen, pornografische Werke und NS-Artikel.

Wichtig für alle, die etwas verkaufen möchten: Plätze für die Stände in der Innenstadt dürfen erst ab dem Vorabend nach 22 Uhr mit Kreide auf dem Boden markiert werden. Dabei muss ein Mindestabstand von einem Meter zu Hauswänden eingehalten werden. Der Aufbau der Stände beginnt am Sonntag um 4 Uhr.

Für die Spezialmärkte auf dem Holstenplatz vergibt das Ordnungsamt die Standplätze im Vorwege, der Vorverkauf beginnt jeweils 13 Tage vor dem Spezialmarkt in der Gewerbeabteilung des Amtes in der Fabrikstraße 8.