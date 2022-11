﻿Flughafen Kiel: Politik will sich mit Flugtaxis beschäftigen

Gibt es in Zukunft Flugtaxis in Kiel? Die Kieler Kommunalpolitik will sich mit diesem Thema und einer potenziellen Nutzung des Flughafens Holtenau für E-Mobilität in der Luft beschäftigen. In der Ratsversammlung wurde das Thema nun diskutiert.

Kiel. Starten irgendwann Flugtaxis und elektrische Drohnen vom Kieler Flughafen? Mit diesen Fragen möchte sich die Kommunalpolitik in Kiel in Zukunft beschäftigen. Das Thema wurde am Donnerstagabend bei der Kieler Ratsversammlung zum ersten Mal diskutiert. Ursächlich war ein Antrag der SSW-Ratsfraktion.

Darin heißt es: „Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept für die Ertüchtigung des Kieler Flughafens Holtenau hin zu einem Hub für den elektrischen Flugverkehr zu entwickeln.“ Das Konzept solle auch „neue Nutzungsszenarien wie elektrische Luftverkehrslogistik“ berücksichtigen – als Beispiele werden „eDrohnen“ und „E-Lufttaxis“ genannt.

Lufttaxis in Kiel: SSW will Flughafen Holtenau prüfen lassen

„Das Thema E-Mobilisierung im Fliegen entwickelt sich und stößt allmählich in die Marktreife vor“, sagte Ratsherr Marcel Schmidt (SSW). Kiel habe eine gute Positionierung und liege zwischen Zentren wie Hannover und Kopenhagen. Außerdem gebe es mit der Uni und der Fachhochschule in Kiel Institutionen, die gut in die Entwicklung eingebunden werden könnten. „Wir sollten uns rechtzeitig damit befassen, damit wir das Thema E-Mobilität in der Luft nicht verpassen.“

Dieser Ansatz sei „bedenkenswert und diskutabel“, äußerte Ratsherr Max Dregelies (SPD) ein grundsätzliches Interesse an dem Thema. Es gebe aber noch viele Fragen. Auch ein Alternativantrag der Fraktion Klima, Verkehr & Meer (KVM) griff die offenen Fragen auf, die zunächst geklärt werden müssten – beispielsweise, ob die Infrastruktur des Kieler Flughafens überhaupt auf den elektrischen Flugverkehr vorbereitet sei.

Wirtschaftsausschuss soll sich mit Flugtaxis und Drohnen am Flughafen Kiel befassen

CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz nannte E-Mobilität in der Luft ein „wichtiges Anliegen“. Es sei noch eine Zukunftsvision, die aber „durchaus zu Kiel passen würde“. Das Thema Drohnen und Luft-E-Mobilität werde eher zunehmen, sagte auch Ingmar Soll (FDP). Es sei daher wichtig, sich frühzeitig damit zu beschäftigen.

Die Ratsversammlung verwies den SSW-Antrag schließlich bei Gegenstimmen der Fraktion Die Politiker*innen in den Wirtschaftsausschuss. Dort soll das Thema weiter besprochen werden. Arne Langniß (Grüne) zeigte sich von der Idee von Flugtaxis derweil nicht überzeugt. Man könne im Wirtschaftsausschuss ja gerne mal prüfen, was es bedeute, wenn ein Luft-E-Taxi mit einem Durchmesser von sieben Metern einzelne Personen in die Stadt transportiere. „Viel Spaß dabei.“