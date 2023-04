Kielköken: Der Foodtruck-Mittagsmarkt kehrt am 25. April zurück

Wer in der Innenstadt nach einem Platz für eine Lunchtime mit einer Extraportion Kielgefühl sucht, den führt der Weg am kommenden Dienstag, 25. April, wieder auf den Verlagshof der Kieler Nachrichten in der Fleethörn. Mit Kielköken meldet sich der muckelige Mittagsmarkt aus der Winterpause zurück.

Kiel. „Wir freuen uns, dass wir mit Kielköken dank des Publikumszuspruchs jetzt schon in die dritte Runde gehen können“, sagt Olaf Krużycki, während er auf dem Innenhof der Kieler Nachrichten in der Fleethörn 1-7 steht. Hier wird sich ab dem 25. April wieder jeden Dienstag zwischen 11.30 und 14.30 Uhr jene Foodtruck-Wagenburg bilden, die während der Freiluftsaison zu den kulinarisch reizvollsten Spots für die City-Mittagspause zählt. Wie in den vergangenen Jahren wird Kielköken dabei voraussichtlich bis in den Oktober hinein an jedem Dienstag stattfinden.

Zum Probeparken haben sich an diesem Vormittag schon ein paar Foodtrucks eingefunden, darunter auch der der diesjährigen Kielköken-Debütanten Verónica und Ulli Schmidt. Das Ehepaar aus Heikendorf hat sich auf Tortillas spezialisiert, die es nach Originalrezepten produziert. „Ich möchte damit das Soulfood meiner Heimat in authentischer Form präsentieren“, bekennt Verónica Schmidt, die gebürtige Mexikanerin ist.

Während Tortillas in Deutschland oft auf Weizenbasis hergestellt und mit vielen Zusatzstoffen versehen werden, setzt Nantli, so der Unternehmensname auf Mais und Naturbelassenheit – und bietet die beliebten Fladenbrote sowohl mit Fleisch als auch mit vegetarischer Füllung an. Und wer danach nicht wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren muss, kann sich zum Abschluss auch einen Tequila gönnen, den Nantli – übrigens das mexikanische Wort für Mutter – ebenfalls im Angebot hat.

Ihren Kielköken-Einstand feiern in dieser Saison zudem Ali’s Falafel und die Falafel-Fabrik, die zu den Protagonisten des beginnenden Falafel-Booms in der Stadt zählen. Und am Stand von Vagean kann man nach Krużycki die türkische Küche in vegetarischer Form erleben.

Zu den bereits bekannten Kielköken-Mitmachenden zählen auch in dieser Saison die Vegan-Spezialisten Bäristo und Vicecream, die Kaffee-Koryphäe Ben Daoud sowie Fischhäppchen aus Eckernförde, Il Mondo, John’s Burgers und der Sandhafen. Während sich in den vergangenen Jahren stets nur drei bis vier Anbieter am jeweiligen Kielköken-Dienstag aufstellen konnten, können ab dieser Saison auch alle elf Akteure zugleich ihre Trucks präsentieren.

In Zukunft sind bei Kielköken auch Abendevents geplant

Ein weiterer lokaler Akteur wird bei der ersten Kielköken nach der Winterpause am 25. April für Musik sorgen, nämlich Malte Hoffmann, bekannt von der Kieler Indierock-Band Butler. Auch zukünftige Kielköken-Dienstage sollen immer mal wieder von lokalen Künstlern musikalisch untermalt werden, sodass sich das Kielgefühl des Mittagsmarktes weiter steigert. Ebenfalls vor diesem Hintergrund geplant sind Abendevents. Geplanter Jour fixe hierfür ist der Donnerstag.

Bei der konzeptuellen Weiterentwicklung von Kielköken kann Olaf Krużycki in Zukunft auch auf das Team von John’s Burgers zählen, das sein Office mittlerweile in das Gebäude der Kieler Nachrichten verlegt hat. „Wir wollen mit Kielköken auch das Gemeinschaftsgefühl in der Kieler Gastronomie unterstreichen“, sagt Florian Teupe, Marketing-Spezialist bei John’s Burgers, und ergänzt: „In der kommenden Saison möchten wir proaktiv auf die Unternehmen in der Nachbarschaft zugehen und sie über das Kielköken-Angebot informieren.“

Überdies wolle man auch die in der Stadt weilenden Touristen gezielt auf den Verlagshof der Kieler Nachrichten locken. Schließlich sei Kielköken eine kleine kulinarische Attraktion für sich. Bestenfalls soll auf diese Weise der Kreis der Anbieter (Kontakt unter www.instagram.com/typischkiel/) wie auch der der Gäste stetig wachsen. „Und irgendwann“, hofft Teupe, „wird man dann nicht nur hier, sondern auch in anderen Städten von Kielköken reden.“