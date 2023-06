Kieler Woche 2023: Die schönsten Leserfotos

Kieler Woche 2023

Gefangen im Menschenmeer: KN-Reporterin mitten im Chaos an der Kiellinie

Chaos, Gedränge, Menschenmassen: Aus allen Richtungen strömten am Eröffnungsabend der Kieler Woche 2023 Besucher an die Kiellinie. Gegen 21 Uhr ging nichts mehr. So hat es sich inmitten des Menschenpulks angefühlt.