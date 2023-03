﻿Metzstraße wird zur Einbahnstraße und bekommt eine Ruhezone

Für Autofahrer wird es eng in der Metzstraße in Kiel: Diese wird zur Einbahnstraße, und ein Teil wird für den Verkehr ganz gesperrt und zum Aufenthaltsbereich mit Bänken.

Kiel. Autoverkehr verboten heißt es bald in der Metzstraße zwischen Wörth- und Spichernstraße. Dort soll eine temporäre Ruhezone mit Sitzgelegenheiten entstehen. Das beschlossen sowohl der Bauausschuss als auch der Innen- und Rechtsausschuss mehrheitlich. Die übrigen Abschnitte der Metzstraße werden zur Einbahnstraße. Auch in weiteren Straßen des französischen Viertels fließt der KfZ-Verkehr bald nur noch in eine Richtung.

Die Maßnahmen wurden im Zuge eines Quartiersmobilitätskonzeptes entwickelt, das für das gesamte französische Viertel – also den Bereich zwischen Westring, Kronshagener Weg, Wilhelmplatz und Eckernförder Straße – erstellt wurde. Ziel: Bessere Aufenthaltsqualität, mehr Grün, weniger CO2 -Ausstoß und größere Fahrradfreundlichkeit. Beteiligt wurden an der Konzeption sowohl Bürger als auch der Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm.

Kurzfristige Maßnahmen für Kiel noch im Frühjahr

Noch in diesem Frühjahr sollen kurzfristige Maßnahmen starten. Unter anderem sollen weitere Fahrradbügel aufgestellt werden, Sprottenflotte-Stationen entstehen sowie Bordsteine abgesenkt werden. Tagsüber sind auch Kurzzeitparkplätze auf der Mittelinsel Eckernförder Straße und am Westring vorgesehen sowie Lieferzonen am Westring Ecke Eckernförder Straße und Metzstraße Ecke Wörthstraße.

Kernstück der kurzfristigen Arbeiten ist aber eine Ruhezone mit Bänken und Pflanzkübeln in der Metzstraße zwischen Wörth- und Spichernstraße. In diesem Abschnitt gibt es keine Grundstückszufahrten, die durch das Durchfahrverbot vom Verkehr abgeschnitten würden.

Einbahnstraßen im französischen Viertel in Kiel

Um das Verkehrschaos in den schmalen Straßen zu entzerren gibt es flankierend zur Ruhezone Einbahnstraßen-Regelungen. Gen Süden ist die Metzstraße dann nur noch von der Eckernförder Straße bis zur Weißenburgstraße sowie von der Gravelottestraße bis zum Kronshagener Weg befahrbar. Zwischen Gravelottestraße und Wörthstraße sowie zwischen Spichernstraße und Weißenburgstraße geht es nur in die andere Richtung.

Die Fahrtrichtungen der bereits bestehenden Einbahnstraßen Gravelottestraße und Spichernstraße werden umgekehrt. Der Radverkehr darf weiterhin überall in beiden Richtungen fahren. „Durch die unterbrochene Einbahnstraßenregelung wird das Quartier von Durchgangsverkehr entlastet, bleibt dabei aber für den Anlieger- und Lieferverkehr dennoch gut erreichbar“, sagt Bender.

Quartiersparkhaus wurde abgelehnt

Die FDP hatte im Bauausschuss beantragt, dass vor der Umsetzung der kurzfristigen Maßnahmen ein Quartiersparkhaus errichtet werden soll, um den Druck auf die Parkplätze zu verringern. Dirk Becker (FDP) schlug dafür die Parkfläche hinter dem Sultan-Markt vor. Das wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Die Parkraumplanung will die Stadt bis 2025 abgeschlossen haben, es soll unter anderem Bewohnerparkzonen geben und die Erweiterung des Carsharing-Angebots geplant werden.

Ruhezone ist zunächst nur temporär

Die Ruhezone ist zunächst nur temporär vorgesehen. „Die Kanalanlagen im französischen Viertel sind in keinem besonders guten Zustand, deswegen macht es aktuell keinen Sinn, etwas Gravierendes an den Oberflächen zu ändern, wenn man nicht vorher die Kanäle erneuert“, erklärt Tiefbauamtsleiter Peter Bender. Das soll in einem späteren Schritt passieren. Bender rechnet hier aber frühestens mit einem Sanierungsbeginn im Jahr 2025. Anschließend kann dann der Aufenthaltsbereich final gestaltet werden, und es können Querungen und Kreuzungen barrierefrei umgebaut werden. Dann soll auch geprüft werden, ob sich das Quartier als Fahrradzone eignet.