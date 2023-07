﻿Frau am Stresemannplatz in Kiel von Lkw erfasst und schwer verletzt

Kiel. Schwerer Unfall in der Kieler Innenstadt: Eine Frau ist gegen 13 Uhr von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden. Die Feuerwehr rückte an und befreite die Frau. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen eines Sattelschleppers von der Kaistraße in den Stresemannplatz. Der Lastwagen wollte aus dem Hafen zur Autobahn. Dabei geriet die alte Frau aus noch ungeklärter Ursache unter den Lastwagen.

Die Berufsfeuerwehr rückte mit dem Löschzug der Hauptwache und schwerem Gerät an. Notarzt und Rettungsdienst versorgten die schwer verletzte Frau. Zur Abschirmung der Rettungsmaßnahmen baute die Feuerwehr auch Sichtschutzwände auf.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde und sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt, da der Stresemannplatz voll gesperrt werden musste.

An der Kreuzung gibt es seit Tagen immer wieder brenzlige Situationen, da dort durch die Baustellen in Kiel ein drastisch erhöhtes Verkehrsaufkommen herrscht und sich die Fahrzeuge sowohl aus Richtung Bahnhof als auch aus Richtung Schwedenkai in den Stresemannplatz drängen.

Warum hier der Lkw-Fahrer die Frau zu spät sah, ist noch unklar. Ein Gutachter soll den Unfallort am Nachmittag in Augenschein nehmen. Deshalb wird es auch am Nachmittag noch zu erheblichen Verkehrsproblemen kommen.

