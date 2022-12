﻿Frauen, Kinder, Klima: Dafür will Rot-Grün in Kiel die Ausgaben erhöhen

Verantwortung in der Krise: Unter diesem Titel stehen gleich 39 Haushaltsanträge, mit der SPD und Grüne die Ausgaben im städtischen Haushalt 2023 um fast drei Millionen Euro erhöhen wollen. Eine Mehrheit in der Haushaltssitzung der Ratsversammlung am Donnerstag gilt als sicher.

Kiel. Mit nicht weniger als 39 eigenen Anträgen geht die rot-grüne Mehrheitskooperation in die Haushaltssitzung der Kieler Ratsversammlung an diesem Donnerstag. Die Fraktionen von SPD und Grünen begehren für 2023 zusätzliche Ausgaben der Stadt in Höhe von knapp drei Millionen Euro. Der milliardenschwere Haushaltsentwurf von Stadtkämmerer Christian Zierau sieht ohnedies ein geplantes Jahresdefizit in Höhe von 56,5 Millionen Euro vor.

Die Opposition geißelt das rot-grüne Haushaltsgebaren als Ausweis finanzpolitischer Unvernunft und als vorweggenommenen Kommunalwahlkampf. Die Kooperation verteidigt ihre Haushaltswünsche als maßvoll und als „Ausdruck unserer Bereitschaft, in der Krise Verantwortung zu übernehmen“.

Härtefallfonds für Heiz- und Stromkosten mit einer Million Euro

Der größte Posten im rot-grünen Nachbesserungskatalog ist ein lokaler Härtefallfonds mit einer Million Euro. Damit sollen Einrichtungen und auch Privathaushalte unterstützt werden, wenn es für die Strom- oder Heizungsrechnung trotz Entlastungspaketen von Bund und Land nicht reicht. Für Kultureinrichtungen sowie für Künstlerinnen und Künstler, die deswegen in Not geraten, soll es einen Extra-Fonds mit 200 000 Euro geben.

„Priorität haben für uns aber weiter Kinder, Jugendliche und Familien“, betont die SPD-Fraktionsvorsitzende Gesa Langfeldt. „Wir sorgen mit 100 000 Euro dafür, dass Kinder aus armen Verhältnissen weniger Geld für Musikunterricht zahlen müssen.“ Auch Ausweitung der musikalischen Früherziehung in Kitas (Kosten: 112 000 Euro) und des Projekts „Theater und Schule“ (50 000 Euro) seien wichtige Impulse.

Nach dem Messerangriff: Mehr Hilfe für den Vielfaltsverein Haki

„Uns war vor allem wichtig, die Institutionen zu stärken“, sagt die grüne Fraktionschefin Anke Oetken. Sie nennt als Beispiel Haki, den Verein für geschlechtliche Vielfalt. Seine Förderung um 15 000 Euro pro Jahr zu erhöhen, sei nach dem mutmaßlich homophoben Messerangriff vom Ziegelteich geboten.

100 000 Euro sind zudem für den Meeresschutz vorgesehen, „denn Kiel hat eine besondere Verantwortung für die Meerespolitik“, sagt Fraktionsvize Bettina Aust. „Meeresschutz ist Klimaschutz.“

Viel Geld für Frauenpolitik und Fahrräder

Um exakt 173 742,30 Euro soll 2023 die Förderung von sechs Fraueneinrichtungen erhöht werden. 6000 Euro soll die Stadt für einen Workshop für Frauen in der Kommunalpolitik ausgeben.

Mit 124 200 Euro für zwei Stellen im Kommunalen Sozialdienst soll die Stadt anfangen, präventive Hausbesuche bei alten Menschen zur Regel zu machen. 100 000 Euro sollen bereitstehen, um Fahrradabstellanlagen an Sport- und Schwimmstätten einzurichten. Mit 50 000 Euro soll die Übertragung des Sommertheaters in die Stadtteile sowie nach Preetz und Neumünster gesichert werden.

Langfeldt und Oetken sind sich angesichts der Ausschüttungen keiner Schuld bewusst. Sie sagen: „Wir organisieren Hilfe in der Krise und stellen die Weichen für eine erfolgreiche Stadtentwicklung.“

Die öffentliche Sitzung der Kieler Ratsversammlung beginnt am Donnerstag um 9 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses. Sie wird live im Offenen Kanal Kiel.TV übertragen sowie auf kiel.de gestreamt.