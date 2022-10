Frauenrechte im Iran, Medienwandel: 8. Klasse aus Kiel-Wik spricht über große Themen

Es war ein etwas anderer Reporter-Besuch im Rahmen des Projekts „Medien in der Schule“: In der Klasse 8c der Grund- und Gemeinschaftsschule Kiel-Wik gab es keinen Fragenhagel – aber dafür ein offenes Gespräch über Frauenrechte und den Wandel der Mediennutzung.

Kiel. Es geht um Frauenrechte im Iran, die Macht von Medien im positiven wie negativen Sinne, den Wandel der Mediennutzung. Es wird diskutiert, gefragt, Meinungen ausgetauscht. Nein, wir befinden uns nicht auf einer hochtrabenden Podiumsdiskussion. Sondern mitten in Kiel – in der Klasse 8c der Grund- und Gemeinschaftsschule Wik.

Die Klasse mit Lehrerin Barbara Timmermann nimmt am Projekt MiSch („Medien in der Schule“) der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung teil. Sie bekommen die Zeitung in die Schule geliefert, beschäftigen sich mit Medien. Und haben, wie das so üblich ist, für eine Doppelstunde einen Reporter und einen Fotografen der Kieler Nachrichten eingeladen.

MiSch in Kiel-Wik: Gespräch über die Situation im Iran

Oft laufen die MiSch-Besuche so ab: Der Reporter setzt sich hin und beantwortet ein Fragenfeuer (Wie viel verdienst du? Wie hoch ist die Auflage? Wie lange arbeitest du?). So ist es in der 8c, wegen Krankheitsfällen an diesem Tag etwas ausgedünnt, zu Beginn auch. Doch dann dreht sich der Wind. Es wird plötzlich mehr miteinander gesprochen, offen und direkt über die großen Themen diskutiert.

Da ist eine Schülerin, die sich besonders dafür interessiert, was im Iran passiert, Stichwort Frauenrechte. Medien, das wird in dem Gespräch deutlich, haben eine große Macht, können Einfluss nehmen, Missstände aufdecken. Und sie müssen mutig sein, gerade in einem Land wie dem Iran, wo Journalisten regelmäßig festgenommen werden.

Die Printzeitung ist für viele Schülerinnen und Schüler schon fast ein Relikt aus alten Zeiten.

Medien in der Schule, das ist auch Einblick in einen Generationenkonflikt. Für die einen gehört die gedruckte Tageszeitung noch immer an den Frühstückstisch, für viele im Klassenraum ist sie dagegen ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Und wer ehrlich ist, muss sagen – das wird sie wohl bald auch sein. Der Medienkonsum wandelt sich immer schneller.

Tiktok ist wichtige Nachrichtenquelle für Schüler in Kiel

Social-Media-Apps stellen längst eine wichtige Nachrichtenquelle dar, gerade für jüngere Menschen. Das ist auch in der 8c nicht anders. Ein Schüler hat 2020 zum ersten Mal über Tiktok von der Existenz des Coronavirus erfahren, die App zählt zu den beliebtesten hier, teilweise swipen die Schülerinnen und Schüler stundenlang von Kurzvideo zu Kurzvideo.

Ob Tiktok oder Printzeitung: Der Bedarf nach zuverlässigen Informationen bleibt hoch. Nicht umsonst kennen die Fußballbegeisterten der 8c den italienischen Sportjournalisten Fabrizio Romano, der durch sein großes Netzwerk regelmäßig exklusive Nachrichten zu Spielerwechseln auf seinen Social-Media-Kanälen postet. Journalismus, da sind sie sich in der 8c einig, setzt sich durch – wenn er gut, aktuell und zuverlässig ist.