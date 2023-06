﻿Zur Kieler Woche 2023: Freie Fahrt auf der Holtenauer Hochbrücke

Kiel. Freie Fahrt zur Kieler Woche: Für einen besseren Verkehrsfluss werden die Sanierungsarbeiten auf der Olympiabrücke unterbrochen. Nur so lasse sich das hohe Verkehrsaufkommen bewältigen, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) mit. Dafür werde die Baustelle auf der Olympiabrücke jetzt geräumt und eine zweistreifige Verkehrsführung in Richtung Norden eingerichtet.

Im Detail: Die Holtenauer Hochbrücken werden am Mittwochabend bis zum Abschluss der Kieler Woche am Sonntag, 25. Juni, für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu zwölf Tonnen in beiden Richtungen zweistreifig geöffnet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 Kilometer pro Stunde. Der LBV bittet darum, „achtsam und zügig über die Brücken zu fahren, um den Verkehrsfluss am Laufen zu halten“.

Gewichtsblitzer auf der Holtenauer Hochbrücke in Kiel bleiben in Betrieb

Schwerere Fahrzeuge über zwölf Tonnen müssen weiterhin die ausgeschilderten Umleitungen nutzen. Die vorhandenen Anlagen zur Überwachung des Gesamtgewichts – die sogenannten „Gewichtsblitzer“ – bleiben in Betrieb. Sie erfassen alle Fahrspuren.

Weiterhin gesperrt bleiben die Auffahrten auf die B 503 aus Kiel-Wik in Fahrtrichtung Altenholz sowie Kiel-Holtenau in Fahrtrichtung der Kieler Innenstadt. Die Schleusen für KVG-Busse an den beiden Auffahrten bleiben im Betrieb.

Richtungstrennung auf der Holtenauer Hochbrücke in Kiel bleibt bestehen

Wer aus Richtung Altenholz mit dem Fahrtziel Kiel-Wik kommt, sollte sich rechtzeitig rechts einordnen, so der LBV. Die bisherige Richtungstrennung bleibe bestehen. So würden zwei Vollsperrungen für den Rückbau und den Wiederaufbau der Richtungstrennung vermieden.

Gesperrt bleibt auch der östliche Geh- und Radweg auf der Olympiabrücke. Er ist mit dem Baugerüst überbaut.

Nach der Kieler Woche wird die Sanierung der Olympiabrücke in Kiel fortgesetzt

Am Montag, 26. Juni 2023, wird die vorherige Verkehrsführung wieder eingerichtet. Dann wird die Sanierung der Olympiabrücke fortgesetzt.

In Folge der Arbeitsunterbrechung wird die Sanierung der Olympiabrücke voraussichtlich erst Ende August abgeschlossen. Anschließend ist die Sanierung der Prinz-Heinrich-Brücke geplant. Die Kosten der Reparatur der Olympiabrücke betragen rund 3,5 Millionen Euro. Sie werden vom Bund getragen.

Ein Baukran auf einem Frachter war am 30. November 2022 mit den beiden Holtenauer Hochbrücken kollidiert. Die gut 50 Jahre alte Olympiabrücke war dadurch deutlich schwerer beschädigt worden als ihr Zwillingsbau, die jüngere Prinz-Heinrich-Brücke.

