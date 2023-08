﻿Wertvolle Schenkung für Schloss Gottorf: Darum ist das seltene Gemälde so wichtig

Ein Porträt und seine ganz besondere Geschichte: Jörg Ulrich Stange, Vorsitzender vom Kieler Zarenverein, überreicht ein Gemälde an Uta Kuhl, Kunsthistorikerin am Schloss Gottorf in Schleswig. Es zeigt Anna Petrowna, die Mutter des Kieler Zaren Peter III. (Skulptur, links im Bild).

© Quelle: Ulf Dahl