Frida Gold auf der Kieler Woche: Meet & Greet für zwei Personen zu gewinnen

Kiel. Mit dem ergreifenden Empowerment-Song „Alle Frauen in mir sind müde“ meldete sich Frida Gold in diesem Jahr zurück. Zur Kieler Woche steht sie auf der Rathausbühne – NDR Schleswig-Holstein präsentiert Frida Gold am Dienstag, 20. Juni, um 21.45 Uhr.

Zwei Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten haben jetzt die Möglichkeit, Sängerin Alina Süggeler und Multiinstrumentalist Andreas Weizel direkt vor ihrem Konzert ganz persönlich kennenzulernen. Im Backstagebereich der Rathausbühne treffen sie die beiden, um ihnen Fragen zu stellen und gemeinsame Fotos zu machen. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen jeweils eine Begleitperson mitbringen.

Hier geht es zum Gewinnspiel für das Meet & Greet mit Frida Gold

Um mitzumachen, müssen Sie nur eine Frage beantworten. Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel ist bis Donnerstag, 15. Juni 2023, 23 Uhr möglich.

Seit mehr als zehn Jahren gehört sie zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Bands. Bereits mit ihrem Debüt-Album „Juwel“ und den Singles „Zeig mir wie du tanzt“ und „Wovon sollen wir träumen“ schaffte sie 2011 ihren Durchbruch. Zwei Jahre später feierte sie mit „Liebe ist meine Religion“ ein Nummer-Eins-Album. Mit Songs aus ihren mittlerweile vier Erfolgsalben kommt Frida Gold auf die Kieler Woche 2023.

