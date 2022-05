Wetterbedingt kamen deutlich weniger Teilnehmer als erwartet, dennoch ist die Klimabewegung Fridays for Future in Kiel vom Bahnhof bis zum Landtag gezogen. Ziel des Klimastreiks war, den Abgeordneten Forderungen an die neue Landesregierung zu überreichen. Doch zu Gesprächen kam es nicht.

Der Klimastreik von Fridays for Future zog vom Kieler Hauptbahnhof zum Landtag.

Fridays for Future: Das forderte die Klimabewegung in Kiel

Kiel.Bis zu 500 Teilnehmern waren angekündigt, gut 120 wurden es: Der Klimastreik, zu dem Fridays for Future am Freitag in Kiel aufgerufen hatte, stieß auch wetterbedingt auf weniger Resonanz als von den Veranstaltern erhofft. Als der Protest gegen 13 Uhr vom Hauptbahnhof Richtung Landeshaus startete, setzten immer wieder starke Schauer ein. Die verbliebenen Demonstrierenden verdeutlichten ihre Forderung, dass die neue Landesregierung den Klimawandel nicht aus dem Blick verlieren darf.

Kurs halten, wie es Ministerpräsident Daniel Günther und seine CDU im Wahlkampf versprochen hatten? „Dafür haben wir keine Zeit mehr“, sagte eine Teilnehmerin vor dem Kieler Landeshaus, wo der Demonstrationszug seine letzte Station machte. „Was wollt ihr?“, fragte sie die anderen. „Klimagerechtigkeit“, riefen diese. „Wann wollt ihr das?“ Die Antwort: „Jetzt!“ Auf den Transparenten standen Sprüche wie „Segel setzen für Klimagerechtigkeit“ und „Rettet die Eisbären“.

Brückentag: Kaum Abgeordnete zum Gespräch mit Fridays for Future im Landtag

Eigentlich waren die überwiegend jungen Leute an den Landtag gezogen, um dort mit Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Doch am Brückentag waren die Fraktionen verwaist. So lief auch die lautstarke Aufforderung „Daniel Günther, komm runter“ vollkommen ins Leere. Ihre Forderungen mussten die enttäuschten Teilnehmer beim Pförtner abgeben.

Zu den Forderungen an die künftige – mutmaßlich schwarz-grüne – Landesregierung von Fridays for Future zählt außerdem, dass die Koalition Schleswig-Holsteins zentrale Rolle für die Energiewende in Deutschland anerkennt und als erstes Bundesland die Klimaneutralität bis 2035 festsetzt. Dafür sei unter anderem wichtig, drei Prozent der Landesfläche für Windkraft oder Solarpflicht auf allen Dächern auszusprechen. Auch der Weiterbau der A 20 solle nicht mehr vom Land begleitet werden.

Von Steffen Müller Christian Hiersemenzel