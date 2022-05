Fridays-for-Future-Demo in Kiel: Wo es zu Verkehrsbehinderungen kommt

Forderungen an CDU und Grüne

Vor der Landtagswahl hatte Fridays for Future in Kiel zuletzt zum „Klimastreik“ aufgerufen: Am Freitag sollen die möglichen Koalitionspartner unter Druck gesetzt werden.

500 Teilnehmer erwartet Fridays for Future zu einer Demonstration am Freitag, 27. Mai, in Kiel. Die Klimaschutz-Bewegung möchte junge Menschen dazu bewegen, den Koalitionsverhandlungen einer möglichen schwarz-grünen Landesregierung die Notwendigkeit für Klimaschutz zu verdeutlichen.

