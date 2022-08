﻿Friedensbewegung in Kiel: Reiter-Initiative unterstützt Gedenktag

Zum alljährlichen Hiroshima-Nagasaki-Gedenktag bekam die Kieler Friedensbewegung am späten Sonnabend Unterstützung: Die Initiative Friedensritt beendete ihre erste Tour durch Schleswig-Holstein in Kiel. Für beide Gruppen ging es darum, ein Zeichen gegen die militärische Aufrüstung zu setzen.

Kiel. Ein Zeichen für den Frieden setzen – besonders in militärisch geprägten Zeiten: Den alljährlichen Hiroshima-Gedenktag nutzten am späten Sonnabend Kieler Friedensaktivisten und Aktivistinnen, um auch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Aufrüstung zu kritisieren. Unterstützung erhielten sie dabei von der Initiative Friedensritt. Reiterinnen und Reiter der Gruppe touren seit 1984 im Sommer für einige Tage durch eine Region in Deutschland, und wollen so lokale Initiativen bei ihren Protesten unterstützen. Nun führte ihr Weg erstmals nach Schleswig-Holstein.

Der Ritt von der Unterkunft auf dem Hof Wittschap an der Kieler Stadtgrenze bis ins Zentrum der Landeshauptstadt hinterließ bei den Reiterinnen und Reitern einen guten Ersteindruck: "Die Reitwege bis nach Kiel rein sind schon toll. Und auf allen Stationen in Schleswig-Holstein sind wir mit offenen Armen empfangen worden", sagte Friedensreiterin Annina Beck. In den Tagen zuvor hatte die Gruppe bereits in Jagel und Eckernförde Station gemacht, und sich dort an einer Mahnwache sowie Kundgebung beteiligt. "Die Orte haben wir so ausgewählt, weil es sich um strategische Militärstützpunkte handelt", erklärte Beck.

Initiative Friedensritt wollte schon 2020 nach Kiel kommen

Der Kontakt zur Kieler Friedensbewegung bestand schon seit Längerem. Doch ein Besuch wurde im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie verhindert. 2021 musste der Gedenktag in Kiel wegen eines Unwetters ausfallen. "Die Gruppe hatte sich schon vor drei Jahren an uns gewandt", freute sich Benno Stahn vom Kieler Friedensforum, dass es schließlich doch noch mit einem Treffen klappte.

Laut Beck sind in der Initiative Freizeitreiterinnen und Freizeitreiter versammelt, die sich alle politisch engagieren. Während Pferde jahrhundertelang ein wichtiger militärischer Faktor und Zeichen für die Aufrüstung waren, nutzt die Gruppe sie nun, um sich für Umwelt, Menschenrechte und Abrüstung zu engagieren. „Und die Pferde sind super, um auf diese Themen aufmerksam zu machen“, sagte Beck.

Neben den Friedensreitern versammelten sich erneut viele Menschen im Hiroshima-Park, um Lotosblüten zu basteln. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Vor zwei Jahren habe man mit dem geplanten Besuch im hohen Norden ursprünglich die militärischen Altlasten in der Ostsee und die Zerstörung des dortigen Lebensraums in den Fokus nehmen wollen. "Jetzt wird es nur noch schlimmer", sagte Aktivistin Beck mit Blick auf die strategische Bedeutung der Ostsee im aktuellen Angriffskrieg Russlands.

Herausforderung: Friedensbotschaft in militärischen Zeiten

Mit der Botschaft zur Abrüstung sei es aktuell nicht einfach, zu den Menschen durchzudringen, ergänzt Beck. Dass die Allgemeinheit glaube, man brauche noch mehr Waffen, sei bedenklich. „Mehr Waffen helfen auch der Ukraine nicht. Sie zerstören das Land nur noch mehr“, meint sie mit Blick auf die Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet. In Gesellschaft und Medien würden zu wenige Alternativlösungen diskutiert, häufig fehle es an Hintergrundwissen. „Es ist gerade schwierig“, sagte Beck.

So empfindet es auch Benno Stahn vom Kieler Friedensforum. Milliardenschwere Investitionen in die Bundeswehr und die damit verbundene Änderung des Grundgesetzes „ist ein falsches Signal, und macht es uns nicht einfacher“, sagt er zur Arbeit der Friedensbewegung. „Wir resignieren aber natürlich nicht. Durch die Umstände wird die Friedensbewegung wichtiger denn je“, ergänzt Stahn. Für den 1. Oktober sei in Berlin eine Großdemonstration gegen Krieg und Militarisierung geplant, an der auch die Kieler Friedensaktivisten und Aktivistinnen teilnehmen wollen.