Friedhöfe in Kiel

Friedhöfe Kiel: Grabschmuck verboten – darf nicht trauern, wie er will – Klaus Paul beklagt sich über den Umgang und die Regeln auf dem Friedhof in Kiel-Elmschenhagen.

Grablaternen, Kerzen und ein Tannenbaum: Es war wohl das Falsche auf dem Kieler Friedhof, was Klaus Paul auf ein Gemeinschaftsgrab in Kiel legte. Sein Grabschmuck wurde in Kiel wortlos von Friedhofsmitarbeitern entfernt. Der Kieler ist ratlos, auch weil ihm vorgeworfen wurde, die Totenruhe zu stören.

