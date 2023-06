﻿Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule in Kiel: Vor dem Abriss wird gefeiert

Die Kieler FJGS im Wandel der Zeit

Die Friedrich-Junge-Schule in der Langenbeckstraße 65 wurde zwischen 1950 und 1961 nach den Plänen des Kieler Architekten Rudolf Schroeder im Pavillonstil gebaut und diente als Volks- und Mittelschule. Der erste Unterricht fand am 11. Oktober 1951 statt. 1956 kam es zur Trennung von Volks- und Mittelschule. Als 1991 aufgrund zu geringer Schülerzahlen das Aus der FJ-Realschule im Raum stand, wehrten sich Lehrkräfte, Schüler und Eltern erfolgreich: 1993 sagte die Stadt den Erhalt zu. Die positive Außenwirkung des Engagements und die Aufhebung der Einzugsbereiche für Realschulen ließen die Schülerzahlen deutlich ansteigen. 2010 wurde aus der Realschule die Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule (FJGS). Ab 2015 bis 2021 war die FJGS organisatorisch mit der von Schließung bedrohten Timm-Kröger-Regionalschule in der Wik verbunden. Wegen Baufälligkeit wird das Hauptgebäude der FJGS im September 2023 abgerissen, die Schule zieht mit rund 400 Schülerinnen und Schülern übergangsweise in die Ludwig-Richter-Schule in der Gellertstraße. Der Neubau ist bis 2026 geplant.