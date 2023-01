﻿Friedrich von Esmarch: Sechs Fakten, warum man Kiels berühmten Chirurgen kennen sollte

Die Esmarchstraße erinnert nicht nur in Kiel an einen der bedeutendsten Chirurgen des 19. Jahrhunderts. Am 9. Januar 2023 wäre der Kieler Friedrich von Esmarch (1823-1908) 200 Jahre alt geworden. Sechs Gründe, warum man den Mediziner und seine Arbeit kennen sollte.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket