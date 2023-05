Kostenfrei bis 14:42 Uhr lesen

Viel Wind und dennoch viel Publikum

Kulturrotation in Kiel-Gaarden mit politischen Misstönen

80 Auftritte in Kiel an 40 Orten innerhalb von neun Stunden, das machte die Kulturrotation 143 in Gaarden zu einem echten Power-Event. Misstöne kamen dazu allerdings aus einer bestimmten politischen Ecke.