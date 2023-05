﻿Neues Elterncafé in Hassee: Kontakte knüpfen mit Kaffee und Kinderlachen

Hassee. Puzzles und Bilderbücher locken die Kleinen magisch auf den Spieleteppich, während die Erwachsenen am gedeckten Kaffeetisch ins Gespräch kommen. „Mit dem Elterncafé in der Hamburger Chaussee 75 wollen wir jungen Familien in der neuen Lebensphase ein Angebot in ihrem Wohnquartier machen“, berichtet Renate Belaja, Koordinatorin der Frühen Hilfen Kiel der Diakonie Altholstein.

Immer freitags zwischen 9.30 und 11.30 Uhr sind Eltern mit Kindern zwischen null und drei Jahren in den Räumen der Anlaufstelle Nachbarschaft (anna) willkommen. „Bei uns können die Erwachsenen ungezwungen ins Gespräch kommen, während die Kinder miteinander spielen“, erläutert Renate Belaja. Denn oft befinden sich die Mütter und Väter in der noch ungewohnten Rolle als frisch gebackene Eltern. „Wir sind hier, um ihnen zuzuhören, welche Themen ihnen wichtig sind“, ergänzt Stefanie Krumrey, Sozialpädagogin und Leiterin der Elterncafés in Hassee und Ellerbek. Der Austausch solle sie dabei unterstützen, ein Netzwerk in ihrem Quartier zu knüpfen.

Unterstützung für junge Eltern

Das Jugendamt der Stadt hatte den Bedarf in Hassee erkannt: Die verantwortliche Koordinatorin des Netzwerkes Frühe Hilfen der Stadt Kiel, Anna Lena Peuker-Jacobsen, gewann die Diakonie Altholstein als Kooperationspartnerin. „Wir haben in allen Stadtteilen Elterncafés aufgebaut, um Kieler Familien, die Unterstützung wünschen, ein Angebot in ihrem Wohnumfeld zu machen.“

Dabei passe die Stadt die Angebote der Frühen Hilfen an die Bedürfnisse der Eltern an. So sei neben den festen Anlaufpunkten auch das mobile Elterncafé der Diakonie in Kiel unterwegs: Vier mal in der Woche radeln die Mitarbeiterinnen mit einem Lastenrad zu bestimmten Spielplätzen in Gaarden, Russee und Hassee. Bei einem heißen Tee und Kaffee kommen sie mit den Eltern in Kontakt und können bei Bedarf barrierearm Hilfen anbieten.

Großes soziales Netzwerk

Die Bandbreite der Themen sei denkbar groß, erzählt die Leiterin Stefanie Krumrey: „Es geht natürlich häufig um Kinderernährung, Betreuung in Krippe oder Kita, aber auch um Probleme in der Elternrolle oder in der Partnerschaft.“ Finanzielle Themen wie die Beantragung von Elterngeld oder auch der Wiedereinstieg in den Beruf werden besprochen. „Wir können den Eltern dank des weit gespannten Netzwerkes in Kiel fast immer konkrete Hilfsangebote machen“, erzählt die Sozialpädagogin, die beratend auch für Einzelgespräche zur Verfügung steht. „So konnten wir eine junge Mutter beispielsweise dabei unterstützen, eine Berufsausbildung zu starten. Eigentlich wollte sie als Reinigungskraft arbeiten, aber wir haben ihr großes Potenzial erkannt und ihr zu dem wichtigen beruflichen Schritt geraten.“

„Ich freue mich immer auf den Freitag“, erzählt eine junge Mutter, die mit ihren drei Kindern im Alter von einem, zweieinhalb und fünf Jahren seit der Eröffnung im Februar ins Elterncafé kommt. „Die Kinder spielen und sind beschäftigt, und ich kann in Ruhe frühstücken und mit anderen Müttern ins Gespräch kommen.“ Die Leiterin Stefanie Krumrey kann von besonderen Erlebnissen berichten: „In einem anderen Elterncafé in Kiel kommen regelmäßig zwei Mütter mit ihren Zwillingen – die haben natürlich ganz besondere Themen zu bewältigen und sind froh, sich darüber austauschen zu können.“

Info: Elterncafé Kiel: in der Anlaufstelle Nachbarschaft, Hamburger Chaussee 75, freitags 9.30 bis 11.30 Uhr; Termine mobiles Elterncafé unter https://kiel.cafe/

