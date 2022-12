﻿Schicksal Krebs: „Ich habe mir einfach etwas Wärme gewünscht”

Zwei Schicksalsschläge in kurzer Zeit: Zuerst starb ihr Mann und wenig später erkrankte Marita Kähler selbst an Krebs. Gemeinsam mit einem Team bittet die aktive Frau in der Aktion „Dietrichsdorf sammelt” um Spenden für die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft.

Neumühlen-Dietrichsdorf. Zunächst starb ihr Mann Rolf an Krebs, und ein Jahr später wurde bei Marita Kähler ein Gebärmutterkarzinom diagnostiziert. Das war vor sieben Jahren. „Die Diagnose war erschreckend und die Behandlung äußerst belastend“, erinnert sich die heute 65-Jährige. In ihrer Familie kamen geballt Krebserkrankungen vor: Die Mutter ereilte dies Schicksal, als Marita Kähler 14 Jahre alt war. Auch eine Tante und eine Cousine bekamen Krebs. Die Dietrichsdorferin hat die Erfahrung gemacht, dass sich in dieser Situation „die Spreu vom Weizen getrennt hat”: „Meine Freunde sind weniger geworden.” Ein Teil von ihnen habe sich überfordert gefühlt. Doch einige Begleiter und Begleiterinnen hätten sie sehr unterstützt. Und das wünscht sich die Betroffene: „Es tut gut, wenn Freunde und Bekannte konkrete Vorschläge machen, auf welche Weise sie helfen können, zum Beispiel Einkäufe erledigen oder gemeinsame Spaziergänge unternehmen”, so Marita Kähler. „Ich habe mir einfach etwas Wärme gewünscht, in der Art eines Mantels, der über die Schultern gelegt wird.”

Tanzauftritte für die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft

Als Uwe Göllner damals erfuhr, dass Rolf Kähler an Krebs erkrankt war, kümmerte er sich gemeinsam mit anderen um ihn. Die beiden kannten sich aus dem Dietrichsdorfer Gesprächskreis. "Mir war es wichtig, meine Hilfe anzubieten." Auch Marita Kähler hat er in der schweren Zeit begleitet. "Ich bin sozial eingestellt", sagt er. Daher war es für den Leiter der Country & Line Dance Gruppe Kiel ein Anliegen, das Eintrittsgeld der Auftritte zu spenden. Schon seit Langem ist die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft die Empfängerin des Geldes.

Doch die Veranstaltungen fielen während der Corona-Zeit aus. „Sheriff Uwe”, wie Göllner mit seinem markanten Hut im Stadtteil genannt wird, wollte die Spendenreihe nicht abreißen lassen und überlegte sich mit weiteren Mitstreitern und Mitstreiterinnen eine andere Möglichkeit. Genau diesen Weg beschreiten Uwe Göllner und Marita Kähler gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Neumühlen-Dietrichsdorfer Sportvereinigung (NDTSV) Holsatia, Rüdiger Lohmann, und dem Vorsitzenden des Sozialverbands Deutschland, Ortsverband Kiel Schwentine, Bernd Seeger, auch in diesem Jahr. Sie besuchen Geschäfte, Apotheken und Praxen, um dort über die Aktion und den Spendenzweck zu informieren, und sie bitten, Büchsen aufstellen zu dürfen. Außerdem ziehen sie selbst mit Dosen durch den Stadtteil.

Das Besondere sind die persönlichen Kontakte

„Es gibt eine Reihe von Aktionen, die der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft zugutekommen”, sagt die Geschäftsführerin Vanessa Boy, „aber das Besondere an dieser Aktion sind die persönlichen Kontakte, die das Team zugunsten der Spenden knüpft.” Das Geld der Aktion „Dietrichsdorf sammelt“ ist diesmal für das Projekt „Lebensmut“ bestimmt. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, in einem kunsttherapeutischen Projekt ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, wenn ein Elternteil oder eine Bezugsperson an Krebs erkrankt ist. „Das kann ihnen enorm helfen“, weiß Vanessa Boy.

Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V., Spendenkonto: Förde Sparkasse, Kennwort „Dietrichsdorf sammelt“, IBAN DE07 2105 0170 0094 1849 00. Spendendosen befinden sich unter anderem in der Hansa-Apotheke, der Förde Apotheke, der Buchhandlung Jetzek, im Bioladen Naturkost Kornblume und bei Fischmix auf dem Wochenmarkt.