﻿Für Mobilitätsstation: Parkplätze am Wilhelmplatz in Kiel müssen weichen

Mit Mobilitätsstationen an größeren Bushaltestellen in Kiel will die Stadt den Umstieg auf den ÖPNV fördern. Eine neue Station entsteht nun am Wilhelmplatz. Dafür müssen Parkplätze weichen.

Kiel. Es gibt überdachte Fahrradständer, Abstellmöglichkeiten für E-Scooter und Leihräder der Sprottenflotte: Am Wilhelmplatz entsteht eine neue Mobilitätsstation. Der Parkplatz an der Ecke Stephan-Heinzel-Straße und Kronshagener Weg wird zu einem „Mobil.Punkt“ umgebaut. Künftig wird es auf dem Areal nur noch Stellplätze für Carsharing und für das Laden von Elektroautos sowie Behindertenparkplätze geben. Die Pkw-Parkplätze müssen weichen.

Mit dem Umbau, der Ende April 2023 abgeschlossen sein soll, wird die bisher bestehende Mobilitätsstation ausgeweitet. Auf dem Parkplatz am Wilhelmplatz gibt es bereits eine Carsharing-Station und eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Hinzu kommen nun zwei abschließbare Fahrradanlagen für 24 Räder und vier Lastenräder sowie ein Unterstand für 18 Fahrräder. Eine Fahrradservicestation mit Luftpumpe und Werkzeug für kleinere Reparaturen und eine Abstellfläche für E-Scooter werden ebenfalls eingerichtet. Außerdem ziehen die Leihräder der Sprottenflotte um.

Sperrungen und Einschränkungen während der Bauphase

Während der Umbauphase ist der Parkplatz an der Stephan-Heinzel-Straße ebenso gesperrt wie der Geh- und Radweg am Amt für Soziale Dienste. Der Weg wird im Zuge der Arbeiten auf drei Meter verbreitert. Fußgänger und Radfahrer sollen stattdessen die Wege am Straßenrand nutzen. Für die Zeit der Bauarbeiten wird die Carsharing-Station auf den Wilhelmplatz verlegt, auch die öffentliche Ladesäule wird übergangsweise dorthin versetzt.

In ganz Kiel sollen perspektivisch gesehen 52 Mobilitätsstationen entstehen. Acht sind bereits fertig, neben der Station am Wilhelmplatz sind noch weitere in Bau. Ziel ist es, verschiedene Verkehrsarten besser miteinander zu verzahnen und so den Umstieg vom Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel voranzutreiben.

Die baupolitischen Sprecher der Kooperation, Max Dregelies (SPD) und Arne Stenger (Grüne), begrüßen, dass es mit den Bauarbeiten an der Mobilitätsstation am Wilhelmplatz nun losgeht: „Mobilitätsstationen sind ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende in Kiel. Viele Kielerinnen und Kieler legen Tag für Tag ihre Wege mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln zurück – zu Fuß, mit dem Rad, dem Auto oder dem Bus. Darum ist es wichtig, dass wir diese miteinander verbinden. Durch attraktive Mobilitätsstationen an wichtigen Bushaltestellen stärken wir nachhaltige Mobilität.“