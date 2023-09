Das Wacken Open Air 2023 versank im Schlamm, nun sind Tausende Fans der lauten Musik auf dem Weg nach Kiel. Am Freitag starteten die ersten rund 2000 Fans zur „Full Metal Cruise X“ auf die Ostsee. So läuft die Party ab.

Kiel. Größer hätten die Gegensätze in Kiel am Freitag kaum sein können: Während am Kleinen Kiel etwa 2000 Anhänger der Bewegung Fridays for Future demonstrierten, zogen an der Kaistraße mehr als 2000 Heavy-Metal-Fans an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 4“ ein. Für knapp zehn Tage ist der 294 Meter lange Kreuzfahrer ein Hort für harte, laute Klänge, Dosenbier und gute Stimmung.