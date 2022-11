﻿Fußgänger bei Unfall in der Fleethörn in Kiel schwer verletzt

Ein Fußgänger wurde am Mittwoch bei einem Unfall in der Kieler Innenstadt schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann vor einen abbiegenden Wagen. Er kam ins Krankenhaus.

Kiel. Ein Fußgänger ist am Mittwoch in der Kieler Innenstadt bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein Pkw-Fahrer hatte den Mann beim Abbiegen nicht gesehen und angefahren.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.30 Uhr in der Fleethörn an der Kreuzung zur Dammstraße. Ein aus Richtung Rathaus kommender Audi bog von der Fleethörn am Hiroshimapark in die Dammstraße ein und erfasste dabei den Fußgänger.