﻿Gaardener Verein: Das macht ihn seit 150 Jahren so besonders

Der Gaardener Verein hat sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. So klein er heute sein mag, so groß ist seine historische Bedeutung für den größten Stadtteil des Kieler Ostufers.

Gaarden. So klein er heute sein mag, so groß ist seine historische Bedeutung. Der Gaardener Verein, der vier Tage lang sein 150-jähriges Bestehen gefeiert hat, gilt als Keimzelle des Vereinslebens im größten Stadtteil des Kieler Ostufers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das kameradschaftliche Band der Gemeinde durch gemeinschaftliche Vergnügungen und Feste zu fördern“: So definiert Stadtteil-Chronist Walter Ehlert das vornehmste Anliegen der am 27. April 1870 als „Gaardener Verein für Frohsinn und Geselligkeit“ gegründeten Organisation.

Gaardener Verein mit „herausragender Rolle“ fürs soziale Leben

Gefeiert wurde das Jubiläum mit coronabedingter zweijähriger Verspätung, das allerdings durchaus im Geiste der Altvorderen. „Heimatverbundenheit und Zusammenhalt“ seien bis heute hohe Werte für den Gaardener Verein, betonte Vorsitzender Lothar Lüdtke, als er am Sonnabend etwa 100 Mitglieder und Gäste zum Jubiläumsempfang begrüßte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genauso sieht das Walter Ehlert, der das soziale Engagement während der beiden Weltkriege und in anderen Krisen hervorhob. Zudem spielt der Gaardener Verein aus seiner Sicht eine „herausragende Rolle“ für das soziale Leben im damaligen Dorf und heutigen Kieler Stadtteil.

Für Stadtteil-Chronist Walter Ehlert ist der Gaardener Verein die "Keimzelle aller noch in Gaarden existierender Vereine". © Quelle: Martin Geist

Nicht nur, dass der Verein eine eigene Bibliothek und eine Sterbekasse aufbaute, aus ihm gingen auch andere Vereine mit kulturellen oder sportlichen Schwerpunkten hervor. Zuallererst gilt das für die TuS Gaarden, heute mit 1400 Mitgliedern der größte Verein im Kieler Stadtteil Gaarden und über mehrere Stationen hervorgegangen aus dem 1875 als Ableger des Gaardener Vereins entstandenen Gaardener Männer-Turnerbund.

Gaardener Verein machte auch Musik

Dieter Bünning, Ehrenvorsitzender der TuS Gaarden, würdigte den Beitrag des Gaardener Vereins zum guten Ton auf dem Ostufer und erinnerte an einen seiner Ableger, den allerdings mittlerweile verstummten Männerchor. Auch lobte Bünning Lob die „gute Zusammenarbeit aller Vereine“ in Kiel-Gaarden.

Vorsitzender Lothar Lüdtke bekennt sich zu den alten Werten des Gaardener Vereins. © Quelle: Martin Geist

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Zeiten haben sich geändert. Zu Musik des Spielmannszugs Holsatia und des Fanfarenzugs Büdelsdorf wurde zwar nach alter Tradition durch Gaarden marschiert, doch geschah das – ebenso wie das Vogelschießen – in weitaus kleinerem Umfang als früher. Tatsächlich war einst eine Mitgliedschaft im Gaardener Verein eine Ehre, die längst nicht jedem zuteilwurde. Von derlei Luxusproblemen ist man bei heute gerade mal noch 32 Getreuen weit entfernt.

Gaardener Verein pflegt „Frohsinn und Geselligkeit“

„Frohsinn und Geselligkeit“ stehen dabei wie eh und je hoch im Kurs. An Himmelfahrt und zu anderen Anlässen unternimmt der Gaardener Verein Ausflüge, Treffen gibt es regelmäßig im Vereinsheim der TuS Gaarden, und als Freizeitvergnügen besteht auch Gelegenheit zum Schießen. Geübt wird in der Anlage des Schützenvereins Elmschenhagen, an Wettkämpfen beteiligt sich der Verein nicht.

Mit einem Umzug durch den Kieler Werftpark und den Stadtteil Gaarden begann am Sonnabend das Fest zum 150-jährigen Bestehen des Gaardener Vereins. © Quelle: Martin Geist

Eine Ausnahme bildet das Vogelschießen, das seit mehr als 40 Jahren zumeist im August an einem eigens aufgebauten Stand im Kieler Werftpark ausgetragen wird. Diesmal geriet das Spektakel zu einem geradezu historischen Ereignis: Während die Frauen ihre Mission vergleichsweise zügig erfüllen konnten, mochte sich das hölzerne Federvieh bei den Männern partout nicht geschlagen geben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst nach 23 Uhr war der Vogel am Sonntag dank des entscheidenden Treffers von Oliver Schütt gefallen, sodass Sabine und Harry Hartwig zum neuen Königspaar des Gaardener Vereins ausgerufen werden konnten.