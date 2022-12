﻿Kiel: Vom Problemfall zur Chefin von drei Angestellten

Viele Wege führen zu einem erfüllten Berufsleben, doch manchmal scheinen sie so verschlungen, dass man das Ziel zu verfehlen droht. Orientierung bringen kann ein besonderes Beratungsangebot der Agentur für Arbeit in Kiel.

Im Tandem auf die Erfolgsspur: Beraterin Ulrike Zacharias (links) begleitete Fatma Kavut kundig und geduldig auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Mettenhof. Ganzheitliche Beratung: Das klingt nach Allgemeinplatz, wird bei der Agentur für Arbeit in Kiel aber mit viel Leben gefüllt. Ulrike Zacharias ist eine dieser Beraterinnen, die nicht die schnelle Jobvermittlung, sondern den Menschen an sich im Blick haben. Immer wieder erreichen sie und die anderen im Team mit dieser Herangehensweise bemerkenswerte Erfolge. So wie im Fall von Fatma Kavut, die inzwischen selbst zur Arbeitgeberin geworden ist.

Grundsätzlich sind die ganzheitlichen Beratungskräfte der Agentur für Arbeit für alle da, die noch keinen Zugang in einen Beruf gefunden haben oder aber etwas verändern wollen, ohne das Ziel oder den Weg dorthin zu kennen. „Die Ratsuchenden müssen nicht arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldet sein“, betont Hans-Martin Rump, Leiter der Agentur für Arbeit in Kiel. Ein Anruf unter der Nummer 709 1000 genügt, und schon ist der erste Schritt getan.

Schulden, psychische Probleme, Suchterkrankungen, fehlende oder falsche Qualifikationen, aber auch familiäre Belastungen etwa durch Krankheit von Angehörigen gehören zu den häufigsten Baustellen, mit denen es Ulrike Zacharias und ihr Team zu tun haben. „Da muss man oft sehr kleinteilig herangehen und Schritt für Schritt vorangehen“, erläutert die Fachfrau, der zuweilen auch Menschen begegnen, die eigentlich alles mitbringen und doch ins Stocken geraten sind.

Top-Qualifikation und immer wieder Absagen

Einer dieser Menschen ist Fatma Kavut. Im Jahr 2008 schloss sie eine Ausbildung zur Pflegekraft ab, ehe sie ihr Abitur nachmachte, um in Vechta Gerontologie zu studieren. „Ich bewarb mich ganz oft, wurde aber immer wieder abgelehnt“, beschreibt die heute 34-Jährige den Frust danach. Egal ob Pflegeheime, Beratungsstellen oder andere Dienstleister, nirgendwo schien Bedarf an einer Mitarbeiterin bestehen, die sich über die praktische Pflege hinaus auch wissenschaftlich mit den Prozessen des Alterns beschäftigt hatte.

„Der Arbeitsmarkt war damals tatsächlich noch anders“, glaubt Ute Zacharias, die erstmals im Jahr 2017 auf Fatma Kavut traf. Bedarf an den Kompetenzen der jungen Frau habe es damals durchaus gegeben, aber einfach keine sozialversicherungspflichtigen Stellen. Die Beraterin und ihre neue Klientin redeten zunächst viel, rangen immer wieder miteinander um die richtige Strategie – und bauten ein Vertrauensverhältnis auf, das durch so manche Krise half.

Recht bald kristallisierte sich in dem Prozess heraus, dass es für Fatma Kavut die beste Lösung sein könnte, sich selbstständig zu machen. Beide Frauen gelangten dabei zur Erkenntnis, dass das Gerontologie-Studium zwar wichtig, aber nicht dicht genug an der Praxis sei, sodass Fatma Kavut eine fünfmonatige Weiterbildung zur Pflegesachverständigen aufnahm und im März 2019 mit der Note 1,1 abschloss.

Beinbruch hätte fast zum Aus geführt

Zwar stand die Sache zeitweilig total auf der Kippe, weil sich der kleine Sohn von Fatma Kavut ein Bein gebrochen hatte und nicht alleingelassen werden konnte, doch mit Unterstützung ihrer Beraterin schaffte sie es in diesen Vor-Corona-Zeiten, dass sie sich online in die Kursstunden schalten durfte. „Sonst wäre alles geplatzt“, sagt die Mettenhoferin dankbar.

Tatsächlich erwies sich diese von der Agentur für Arbeit finanzierte Qualifikation als das I-Tüpfelchen in Fatma Kavuts Profil. Halbtags war sie zunächst im Gustav-Schatz-Hof in Gaarden für die Diakonie Altholstein als Pflegeberaterin und Quartiersmanagerin tätig, daneben arbeitete sie zielstrebig an ihrer Karriere als Selbstständige.

Seit Mitte 2021 ist Fatma Kavut tatsächlich komplett selbstständig – und so gefragt, dass sie trotz mittlerweile drei Teilzeitangestellten ihren zunächst ganz Schleswig-Holstein umfassenden Aktionsradius auf Kiel und Umgebung begrenzen musste. Enorm groß ist dabei der Beratungsbedarf für pflegebedürftige Menschen oder ihre Angehörigen. Finanziert werden die Beratungen von den Pflegekassen, ebenso wie das sogenannte Case-Management, bei dem Kavut und ihr Team Betroffenen über lange Zeiträume zur Seite stehen und vielerlei Aufgaben von der Beschaffung von Hilfsmitteln bis hin zur Beantragung neuer Pflegestufen übernehmen.

Fatma Kavut ist jetzt beruflich endlich angekommen: „Ich wollte immer eine Arbeit machen, mit der ich alten und bedürftigen Menschen wirklich einen Dienst erweisen kann.“