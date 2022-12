﻿Gastronomie in Kiel: Mo’s Café will den Eckener Platz wieder beleben

Bisher scheiterten alle Versuche den Eckener Platz, als zentralen Treffpunkt in Kiel-Holtenau wiederzubeleben. Mit seinem am 1. Dezember neu eröffneten Mo’s Café will der 22-jährige Holtenauer Felix Thielebein seinen Teil dazu beitragen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket