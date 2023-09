﻿Gefällt es Ihnen als Bürgermeister von Kronshagen nicht mehr, Ingo Sander?

Kronshagen. Hat Ingo Sander keine Lust mehr auf Kronshagen? Der Bürgermeister der Kieler Nachbargemeinde nimmt im KN-Gespräch Stellung zu seiner parteiintern gescheiterten Bewerbung als Landratskandidat und seinen weiteren Plänen.

Als es um die Nachfolge für Rolf-Oliver Schwemer als Landrat im Kreis Rendsburg-Eckernförde ging, warfen Sie Ihren Hut in den Ring. Allerdings erfolglos, weil sich die Mehrheit der CDU-Kreistagsfraktion für Tim Albrecht als Kandidaten entschied. Nehmen Ihnen die Menschen in Kronshagen diese Bewerbung übel?

Ingo Sander: Also meine Kolleginnen und Kollegen im Rathaus haben diese Botschaft eher erleichtert aufgenommen. Auch auf der Straße oder beim Einkaufen wurde ich vereinzelt angesprochen. Allerdings gab es dabei keinerlei Vorwürfe, sondern eher ein freundliches und wertschätzendes Interesse.

Trotzdem kann man ja auf die Frage kommen, ob es dem Bürgermeister von Kronshagen nicht mehr gefällt in seiner Gemeinde.

Das kann man, und die Antwort ist klar. Es ist keinesfalls so, dass ich amtsmüde bin oder weg will. Wir kommen in den Gremien über die Parteigrenzen hinweg zu guten Ergebnissen für unsere Kommune. Diese Arbeit bereitet mir sehr viel Freude. Auf der anderen Seite mache ich kein Geheimnis daraus, dass für mich das Amt des Landrates im Kreis Rendsburg-Eckernförde sehr interessant ist. Ich bin gebürtiger Rendsburger und mit 50 Jahren in einem Alter, das gut zu einem solchen Wechsel gepasst hätte. Herr Dr. Schwemer tritt jetzt nach 16 Jahren nicht wieder an, auch für mich wäre eine solche Zeitspanne ideal gewesen, um beruflich noch einmal einen Weg zu gehen, auf dem man Spuren hinterlassen kann.

Sie sind 2016 Bürgermeister in Kronshagen geworden und haben bei ihrer Wiederwahl 2021 mehr als 85 Prozent der Stimmen erhalten. Das kann man als deutliches Zeichen dafür werten, dass die Menschen in der Gemeinde Sie gern behalten wollen. Ist jetzt dennoch damit zu rechnen, dass Sie Ihre Fühler womöglich hin zu anderen interessanten Ämtern ausstrecken?

In und mit Kronshagen bin ich glücklich, ich sitze bestimmt nicht auf gepackten Koffern. Mittlerweile bin ich im achten Jahr als hauptamtlicher Bürgermeister und Verwaltungschef in der Verantwortung. Es ist unverändert eine große Freude, gemeinsam mit den Fraktionen und dem Rathausteam an den Projekten zu arbeiten. Wir kommen zusammen gut voran, wie man in der Ortsentwicklung oder beispielsweise am Klimaschutz sehen kann. Trotz aller Herausforderungen gibt es eine Zufriedenheit, die sich auch im Ergebnis meiner Wiederwahl gezeigt hat. Und dennoch: Als Landrat den Heimatkreis mitzugestalten, wäre, bei allem Respekt vor diesem exponierten Verwaltungsamt, sehr reizvoll für mich gewesen. Rendsburg-Eckernförde ist meine Heimat und für mich besonders. Niemand muss befürchten, dass ich nach Pinneberg oder Steinburg schiele.

Ingo Sander: „Ich habe großen Respekt vor diesem Amt“

Wie bewerten Sie eigentlich Ihre mit sechs gegen 14 Stimmen recht deutliche Niederlage gegen Tim Albrecht, der im Frühjahr 2024 als Kandidat seiner Partei antreten will und sowohl Vorsitzender der Kreistagsfraktion als auch Landesgeschäftsführer der CDU ist?

Die Mitglieder des Kreistages entscheiden Anfang des Jahres darüber, wer die Nachfolge von Dr. Schwemer antritt und die Kreisverwaltung mit ihren etwa 900 Mitarbeitenden leiten wird. Ich habe großen Respekt vor diesem Amt und der damit verbundenen Verantwortung. Dennoch habe ich mich parteiintern beworben, weil ich als Diplomverwaltungswirt mit zusätzlichem Masterabschluss über die notwendige Fachlichkeit und eine langjährige Führungsexpertise in der öffentlichen Verwaltung verfüge. Außerdem arbeite ich als hauptamtlicher Bürgermeister seit Jahren eng und gut mit den kommunalen Gremien, aber auch mit der Kreisverwaltung und der kommunalen Familie zusammen. Innerhalb der CDU Rendsburg-Eckernförde hat der Kreisvorstand die Entscheidung über die Kandidatur für das Amt des Landrates an die Kreistagsfraktion delegiert. Die CDU-Kreistagsfraktion hat sich nun relativ deutlich für ihren Vorsitzenden ausgesprochen. Das ist demokratisch und legitim.

