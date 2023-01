﻿Immer mehr Babys kommen in Kiel zur Welt

Kiel baut seinen Ruf als Geburtsstandort Nummer eins in Schleswig-Holstein weiter aus: Gegen den Trend nahm die Zahl der Geburten in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr zu. Landesweit melden laut „Nutricia“-Liste mehr Standorte rückläufige Zahlen als Zuwächse. Das sagen Experten aus dem Norden.

Kiel. Kiel steht bei Neugeborenen in Schleswig-Holstein mit Abstand am häufigsten als Geburtsort in der Urkunde: Gegen den bundesweiten Trend haben die beiden Geburtshilfezentren am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) zusammen im vergangenen Jahr von 3778 auf 3944 Geburten zugelegt. Während das UKSH Spitzenreiter im Norden ist – mit einem Zuwachs von 5,8 Prozent – stieg auch am SKK die Zahl der Geburten im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent.