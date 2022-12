﻿Gegen Kinderarmut in Kiel: Wankendorfer spendet an Inka

Um von Armut betroffene Kinder in Kiel zu fördern, ist der gemeinnützige Verein Inka auf Spenden angewiesen. Nun gab es eine Finanzierungshilfe von der Wankendorfer Baugesellschaft. Durch die 7500 Euro kann Inka den Unterricht an der Musikschule bezahlen.

Kiel. 9000 Kinder in Kiel sind von Armut betroffen und haben nicht die finanziellen Mittel, ein Instrument zu lernen oder Mitglied in einem Sportverein zu sein. Die Kieler Initiative gegen Kinderarmut (Inka) will diesen Kindern die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und ihre musischen und sportlichen Begabungen fördern. Dafür ist der gemeinnützige Verein auf Spenden angewiesen – wie die von der Wankendorfer Baugenossenschaft.

Zu ihrem 75-jährigen Firmenjubiläum hat die Wankendorfer ihre Geburtstagsgäste statt um Geschenke um Spenden für Inka gebeten. Dabei sind 6628 Euro herausgekommen, die Baugenossenschaft stockte den Betrag auf 7500 Euro auf. Die Spendengelder werden genutzt, damit bedürftige Kinder an der Musikschule der Stadt Kiel Musik- und Gesangsunterricht nehmen können, sowie für einen Flötenkurs für Schüler an der Toni-Jensen-Grundschule in Neumühlen-Dietrichsdorf.

80 Kinder an der Musikschule von Inka gefördert

„Wir freuen uns für die Inka-Kinder, dass unsere Geburtstagsgäste so kräftig gespendet haben, und wir haben diese Spende gerne aufgestockt“, sagt der Vorstand der Wankendorfer Baugenossenschaft, Ulrik Schlenz. „Soziales und gemeinnütziges Engagement gehören zur langjährigen Tradition der Wankendorfer, und Inka sind wir in besonderer Weise verbunden.“

80 Kinder an der Musikschule werden laut Leiter Rainer Engelmann von Inka gefördert. „Die Kinder sind mit großer Begeisterung, aber auch viel Talent dabei. Ich freue mich, dass diese Kinder auch im nächsten Jahr dank der Spende der Wankendorfer weiter gefördert werden können.“

Inka: Talente und Interessen von Kindern fördern

Rund 220 Kinder wird Inka in diesem Jahr in Einzelunterricht Musik und Gesang, Tanz und in Projekten wie Cajon-Kurs oder „Erste Reiterfahrungen“ fördern. Damit will der gemeinnützige Verein den Kindern die Chance geben, in der Freizeit Interessen und Talente zu entwickeln. So sollen sie Selbstvertrauen gewinnen und für ihren Weg durch das Leben gestärkt werden.

„Wir wollen keine Musiker auf hohem Niveau entwickeln. Wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, ihre Persönlichkeit zu stärken und zu fördern“, sagt der Inka-Vorsitzende Jürgen Fenske. Der Verein arbeitet komplett ehrenamtlich und finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Die Folgen der Inflation und der gestiegenen Energiepreise spürt Inka. Die Zahl der von Armut betroffenen Kinder nimmt zu. Und: „Dieses Jahr zeichnet sich ab, dass wir weniger Spenden bekommen.“ Fenske führt das darauf zurück, dass durch die gestiegenen Kosten Privatpersonen wie auch Unternehmen weniger Geld zur Verfügung haben.