Der Streit um den richtigen Umgang mit illegalem Gehwegparken in Kiel geht weiter. Die Grünen werfen der Opposition vor, „verkehrswissenschaftlich widerlegte“ Argumente anzuführen – und wollen an dem Kurs festhalten, den Raum für Autos konsequent einzuschränken.

Kiel. Die Grünen in Kiel weisen die Kritik am Vorgehen der Stadt gegen das illegale Gehwegparken zurück – und kritisieren ihrerseits die Oppostion in Kiel scharf. „Während zugeparkte Straßen in vielen Stadtteilen zur immer größeren Belastung werden, wärmen CDU, SSW und FDP altbekannte Argumente auf, die schon vielfach verkehrswissenschaftlich widerlegt sind“, heißt es in einer Presseerklärung der Kreispartei.