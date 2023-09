﻿Gehwegparken: Opposition kritisiert Stadt Kiel

Kiel. Der Plan der Verwaltung, in den nächsten Monaten gegen das illegale Gehwegparken in mehreren Kieler Stadtteilen vorzugehen, stößt in der Opposition auf Widerstand. Es sei zwar erstrebenswert, mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. „Aber bitte mit Augenmaß statt mit Maßband“, sagt die verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion, Magdalena Drewes. Die CDU hofft, dass die Ortsbeiräte die Bürger mitnehmen „und Ersatzflächen fordern, bevor sinnlos noch mehr Parkdruck und Frust bei den Menschen erzeugt wird, die auf ihren Pkw angewiesen sind“.

Opposition fordert von der Stadt Kiel „adäquate Angebote“

Wie berichtet, bereitet das Tiefbauamt eine Liste mit Namen von Straßen vor, in denen Gehwegparken künftig nicht mehr erlaubt sein soll. Betroffen seien Bürgersteige, auf denen die Mindestbreite von 2,50 Meter durch stehende Fahrzeuge unterschritten wird. In Kiel gibt es zahlreiche Straßenzüge, in denen zum Teil seit vielen Jahrzehnten rechtswidrig geparkt wird.

Auch der SSW wirft der Verwaltung und der Ratsmehrheit vor, es in der Vergangenheit nicht geschafft zu haben, Anwohnern „adäquate Angebote“ zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu machen. Solange der Umstieg auf das Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr nicht möglich sei, „werden wir beim Abbau von Parkplätzen an einer Stelle neue Parkplätze an anderer Stelle zur Verfügung stellen müssen“.

Ähnlich argumentiert die FDP. „Es gibt keine sinnvollen Park & Ride-Plätze. Es gibt keine Quartiersparkhäuser. Es gibt kaum mietbare Parkplätz“, sagt Kreischef Kim Jöns. Die FDP sieht zudem das Problem, dass es selbst für Räder nur wenige sichere Abstellmöglichkeiten gebe. Jeder Kieler wisse, wie viele Räder geklaut werden. Dennoch machen sich auch die Liberalen für mehr Platz auf Gehwegen stark. Diese müssten nutzbar sein, „egal ob im Rollstuhl, mit einem Kinderwagen oder zu Fuß“.

