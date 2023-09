﻿Stadt Kiel will konsequent gegen rechtswidriges Gehwegparken vorgehen

Kiel. Mehr Platz für Fußgänger, weniger Platz für Autos. Die Stadt Kiel will konsequent gegen Gehwegparken vorgehen. Die ersten Straßenzüge, in denen Gehwegparken künftig nicht mehr geduldet wird, seien bereits bestimmt, erklärte Tiefbauamtsleiter Peter Bender jetzt sowohl im Mobilitäts- als auch im Bauausschuss.

Betroffen seien Bürgersteige, auf denen die Mindestbreite von 2,50 Meter durch stehende Fahrzeuge unterschritten wird. Damit soll geltendes Recht umgesetzt werden. Das Stinkviertelist nur der Anfang. Bis zu 450 Fahrzeuge parkten in der Vergangenheit gleichzeitig in dem Quartier zwischen Christian-Kruse-Straße, Schweffelstraße, Gutenbergstraße und Krausstraße. Doch etwa 350 der Autos waren regelwidrig auf den Bürgersteigen abgestellt. Die Folge: Der Parkraum wird neu gestaltet. Gegen das Gehwegparken, das bisher im Stinkviertel akzeptiert wurde, wird konsequent vorgegangen. Wie berichtet, stehen nach der Umwandlung nur noch 320 Parkplätze zur Verfügung.

Gehwegparken wird in der Theodor-Storm und der Faeschstraße verboten

Weitere Straßen sind bereits auserkoren, in denen Gehwegparken zukünftig nicht mehr möglich ist. Unter anderem in der Faeschstraße und in der Theodor-Storm-Straße werden Fußgänger bald mehr Platz auf den Bürgersteigen haben, sagt Bender, der sich bei dem Vorgehen auf die Straßenverkehrsordnung beruft. In der heißt es: „Das Parken auf Gehwegen darf nur zugelassen werden, wenn genügend Platz für den unbehinderten Verkehr von Fußgängern gegebenenfalls mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahren auch im Begegnungsverkehr bleibt.“ Vorgeschrieben ist eine Mindestbreite von 2,50 Metern.

Stadt Kiel hatte bereits 2008 beschlossen, für mehr Platz auf Gehwegen zu sorgen

Ein weiterer Grund, Gehwegparken zu unterbinden, ist die fehlende Fahrbahnbreite. Wenn Autos halb auf dem Bürgersteig und halb auf der Straße stehen, kann die Durchfahrt zu eng sein, sodass die Feuerwehr nicht mehr mit ihren Einsatzwagen passieren kann.

Bereits 2008 hat die Stadt das Vorhaben grundsätzlich festgezurrt. Die damalige Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz (CDU) brachte damals einen Verkehrsentwicklungsplan ein, mit dem mehr Platz für Fußgänger geschaffen werden sollte. Darin heißt es: „Ziel muss es sein, Lösungen zu finden, die vertretbare Gehwegbreiten sicherstellen und möglichst sogar ohne ein Gehwegparken auskommen.“

Ortsbeiräte sollen enge Gehwege melden

Passiert ist seit diesem Beschluss vor 15 Jahren allerdings kaum etwas. Daher wurde der Punkt im neuen „Mobilitätskonzept ruhender Kfz-Verkehr 2035“ der Stadt aufgenommen. Darin heißt es: „Im gesamten Stadtgebiet werden im Sinne der Barrierefreiheit wieder nutzbare Gehwegbreiten von 2,50 Meter sichergestellt, sofern diese baulich bestehen.“ Dafür sollen nun nach und nach Straßenzüge ermittelt werden, in denen Gehwegparken aufgrund der geltenden Rechtslage nicht mehr geduldet wird. betont die Stadt,

Die Stadt setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten. Die Gremien sind aufgefordert, Bereiche zu nennen, in denen es zu wenig Platz auf den Bürgersteigen gibt. „Wir erstellen dann eine Prioritätenliste“, erläutert Peter Bender. Bis November soll eine Geschäftliche Mitteilung vorliegen, in denen die ersten Straßen aufgeführt sind. Bei der zeitlichen Umsetzung haben Abschnitte an Schulen, Kitas oder Altenheimen Vorrang.

Sobald die Entscheidung gefallen ist, in einer Straße das Gehwegparken zu untersagen, lässt sich das neue Konzept schnell umsetzen, sagt Peter Bender. Es werden temporäre Halteverbotsschilder aufgestellt, sodass alle Fahrzeuge für einen kurzen Zeitraum die Straße verlassen müssen. In dieser Zeit werden feste Schilder montiert, die das neue Parkraumkonzept vorgeben. Ob in einer Straße nach der Umgestaltung ein komplettes Halteverbot herrscht oder ob auf einer Seite der Fahrbahn geparkt werden darf, hängt von der Breite der Fahrbahn ab.

Wie viele Parkplätze in ganz Kiel durch das konsequente Vorgehen gegen das Gehwegparken verschwinden, lässt sich erst sagen, wenn klar ist, in welchen Straßen mehr Raum auf den Bürgersteigen geschaffen wird. Fest steht laut Peter Bender aber bereits: „Es wird nicht gelingen, alle wegfallenden Parkplätze zu ersetzen.“

