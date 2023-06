﻿Gemeinschaftskraftwerk Kiel: Am Montag wird einmal zur Probe gesprengt

Kiel. Nun kommt doch Bewegung in die Abrissvorbereitungen für das Gemeinschaftskraftwerk Kiel. Das Konzept für die Sprengung des Kesselhauses ist ausgearbeitet und von den behördlichen Stellen genehmigt worden. Nur ein kleiner Test fehlt noch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die akribischen Vorbereitungen haben ihren Grund: Bei der Sprengung eines Silos und einer Rauchgasentschwefelungsanlage Anfang April war ein Trümmerteil im Stadtteil Dietrichsdorf eingeschlagen und hatte in einem Wohnhaus eine Wand eingerissen. Nur durch großes Glück war niemand zu Schaden gekommen.

Nun wollen die Verantwortlichen auf Nummer sicher gehen. „Es soll am Montag eine Sprengung geben, bei der die Wirkung getestet wird“, so Matthias Brock, Geschäftsführer des GKK. Dabei wollen die Beteiligten gegen 17 Uhr prüfen, welche Wirkung das gewählte Sprengverfahren hat. „Der Knall wird aber deutlich hörbar sein“, so Brock. Es handelt sich um eine kleinteilige Sprengung an statisch nicht relevanten Stahlbauteilen an dem Kesselhaus.

Tonsignale zur Warnung

Der Sicherheitsradius für diese Probesprengung liegt innerhalb des ehemaligen Kraftwerksgeländes. Die Sprengung wird im Vorfeld durch laute Signale angekündigt. Es soll einen langen Ton und zwei kurze Töne als Warnung geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der erfolgreichen Sprengung wird die Aufhebung des Sperrbereiches mit drei kurzen Tönen angezeigt. Danach beginnt die finale Auswertung.

Kesselhaus soll noch vor der Kieler Woche fallen

Wenn dann alles wie berechnet geklappt hat, soll es noch vor der Kieler Woche die große Sprengung geben. Die Vorbereitungen dafür sind bereits angelaufen. Rund um das große Bauwerk haben Bagger einen Erdwall aufgeschichtet – das Fallbett für das Kesselhaus.

Außerdem ist das Kesselhaus von allen Verkleidungen und dem Dach befreit worden. Es steht nur das Stahlgerippe mit Kessel und Rohren. Damit sind die Weichen für den finalen Abriss gestellt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Schornstein bleibt diesmal noch stehen – er bekommt eine Gnadenfrist bis in die Sommerferien. Wenn das Stahlgerippe des Kesselhauses abgetragen ist, soll auch der Schornstein gesprengt werden.

KN