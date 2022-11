﻿Gemeinschaftsschule Friedrichsort ist jetzt „Eliteschule des Fußballs“

Kiel. Auszeichnung für die Gemeinschaftsschule Friedrichsort: In einer Feierstunde hat der Deutsche Fußball-Bund der Bildungsstätte das Zertifikat einer Eliteschule des Fußballs verliehen und damit deren Arbeit für die Verbindung von Schule und Leistungssport ausgezeichnet. Es ist das erste Mal, dass eine Schule in Schleswig-Holstein dieses Prädikat erhält.

Seit 2011 ist die Gemeinschaftsschule Friedrichsort „Partnerschule des Leistungssports“

„Das ist ein echter Meilenstein, sowohl für die KSV als auch für das Sportland SH“, sagte Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth. Seit 2019 kooperiert der Verein mit der Gemeinschaftsschule Friedrichsort, die bereits seit 2011 vom schleswig-holsteinischen Bildungsministerium als „Partnerschule des Leistungssports“ anerkannt ist. Begonnen hat damals alles mit den Seglerinnen und Seglern aus dem Olympiastützpunkt in Schilksee, 2018 kamen Handballer des THW Kiel hinzu, ein Jahr später die Nachwuchskicker der KSV. Inzwischen drücken hier 60 Sporttalente die Schulbank, davon sind 14 Nachwuchsspielerinnen und -spieler aus dem Storchennest.

„Wir haben rund 1000 Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen Talenten und Begabungen, aber auch Bedürfnissen“, sagte Schulleiter Manfred Behrens. Es bedürfe einer Haltung, den Sport ins Schulleben zu integrieren und ihn nicht als Störfaktor zu sehen. Bei aller Holstein-Kiel-Zentrierung des Festaktes betonte Behrens aber: „Wir sind keine reine Sport- oder Fußballschule. Das hat zwar große Strahlkraft, aber wir werden uns weiter um alle Schülerinnen und Schüler bemühen.“ In der Tat dürfen sich Schule, Verein und Sportstandort SH durch die offizielle Zertifizierung Werbeeffekte erhoffen – um Top-Talente auch von jenseits der Landesgrenzen nach Kiel zu locken.

Die Eliteschule des Fußballs In ganz Deutschland gibt es nun 38 vom DFB zertifizierte Eliteschulen des Fußballs, mit Schleswig-Holstein haben nun alle 16 Bundesländer mindestens eine solche Einrichtung. Jede Eliteschule bildet dabei ein Verbundsystem aus Schule, Leistungszentrum, weiteren regionalen Vereinen und dem Landesverband. Die individuelle sportliche Förderung an Eliteschulen des Fußballs hat zum Ziel, für jedes Talent einen optimalen fußballerischen Leistungsaufbau zu erreichen. Dazu zählt auch das Vormittagstraining. Die sportlichen Ziele sind dabei immer in ein übergreifendes pädagogisches Konzept eingebettet, das gleichzeitig die sozialen, schulischen und beruflichen Qualitäten junger Persönlichkeiten fördern will. Das Prädikat ist dabei nicht nur eine reine Worthülse: Eliteschulen des Fußballs erhalten vom DFB pro Jahr 30 000 (nur Förderung von Jungen) bis 45 000 Euro (Förderung von Jungen und Mädchen. Die Gemeinschaftsschule Friedrichsort fällt in die zweite Kategorie. Hier lernen insgesamt 14 Jungstörche: zwei Fußballerinnen der Holstein Women, je ein Nachwuchskicker in der U 13 und der U 15 sowie zehn Spieler der U 17 (aktuell Regionalliga) und U 19 (Bundesliga).

Potenzieller Nachwuchs, der irgendwann den Sprung in den Zweitligakader schaffen könnte. Für den es gilt, den Spagat aus schulisch-beruflicher Ausbildung und zeit- und belastungsintensiven sportlichen Anforderungen zu meistern. „Es muss immer darum gehen, in einer Situation die bestmögliche Lösung für den Athleten zu finden“, erklärte Markus Hirte, Sportlicher Leiter Talentförderung beim DFB, den Grundsatz der Arbeit in einer Eliteschule des Fußballs. Und U16-Nationaltrainer Michael Prus, als Wahl-Preetzer und ehemaliger Verbandssportlehrer des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands in Malente dem Sportland Schleswig-Holstein besondern verbunden, ergänzte: „Wir müssen schauen, die Spieler individuell zu fördern, anhand der Anlässe entsprechend zu reagieren.“

Schule und Ausbildung dürfen in Friedrichsort nicht zu kurz kommen

Heißt: Bei aller Orientierung auf sportliche Erfolge – „Schule und Ausbildung dürfen nicht zu kurz kommen“, sagte Dominic Peitz, Direktor des KSV-Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) und selbst ehemaliger Fußballprofi. Um das zu erreichen, gibt es unter anderem den sogenannten „Nachführunterricht“, den die Athletinnen und Athleten besuchen, um Freistellungen für Wettkämpfe, Trainingslager und Co. auszugleichen. Jeden Mittwoch besuchen die Jungstörche ihn. „Wir werden sehr gut unterstützt, ich fühle mich für das Abitur sehr gut vorbereitet“, sagte Yoost Diezemann, Schüler des 13. Jahrgangs und U 19-Bundesligaspieler von Holstein Kiel. Was er in seiner Zeit an der Gemeinschaftsschule Friedrichsort vor allem gelernt hat? „Selbstständigkeit, mich zu strukturieren, Tagesabläufe zu planen“, erklärte der 18-Jährige, der im Sommer 2021 aus Braunschweig an die Förde kam.

„Wir sehen uns in einer speziellen Verantwortung, unseren Spielerinnen und Spielern die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen, um eine Grundlage zu schaffen, falls es mit einer Fußballkarriere nicht klappt“, sagte KSV-Präsident Schneekloth. „Dafür gibt es den Schulterschluss aus Gemeinschaftsschule Friedrichsort, Wohnmöglichkeiten im ,Altenholzer Hafen’ (Leistungssportcampus von THW und Holstein am THW-Leistungszentrum, d. Red.) und dem Nachwuchsleistungszentrum der KSV.“

In Friedrichsort werde „hervorragende sportpädagogische Arbeit geleistet“, so Bildungsministerin Prien, „es ist ein einmaliges Leuchtturmprojekt der Leistungssportförderung, das nun solche Konturen bekommt. Um Schule und Leistungssport zu verbinden, braucht es eine Schule, die darauf eingestellt ist. Und das haben wir hier.“ Prien hob dabei auch die Interdisziplinarität aus Fußball, Handball und Segeln hervor. „Das gibt es in Deutschland nicht so oft.“

In der Sekundarstufe I soll im nächsten Schritt ein Unterbau geschaffen werden

Die DFB-Zertifizierung soll dabei nur ein Etappenziel sein. „Wir freuen uns sehr darüber, wissen aber auch, dass es weitergeht“, so Schulleiter Behrens. Seit Beginn des Schuljahres gibt es eine Klasse, die ausschließlich mit Sportlerinnen und Sportlern besetzt ist. Und einer der nächsten Schritte soll sein, für das auf die Oberstufe ausgelegte Konzept der Leistungssportförderung einen Unterbau in der Sekundarstufe I, den Klassen fünf bis zehn, zu schaffen.

„Wir werden weiter mit Feuereifer arbeiten, damit die Eliteschule nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern eine dauerhafte Einrichtung“, sagte Behrens. Vielleicht klappt es dann auch bald mit einem Kieler U16-Nationalspieler. „Natürlich würde ich gern mal einen Spieler von Holstein Kiel einladen“, sagte Bundestrainer Prus. „Jetzt gibt es das Potenzial, das auf den Weg zu bringen."