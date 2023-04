Geomar sucht vor Helgoland nach Lösungen gegen den Klimawandel

Kiel/Helgoland. Wie kann der Ozean helfen, den Klimawandel aufzuhalten? Zu dieser Fragestellung läuft derzeit auf Helgoland ein Großexperiment. Ein 30-köpfiges Forscherteam unter anderem vom Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung will herausfinden, ob mithilfe von Löschkalk mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufgenommen werden kann und welchen Einfluss dies auf das Meer hat.

Direkt im Südhafen der Nordsee-Insel haben die Forschenden dazu sogenannte Mesokosmen errichtet. Das sind zwölf frei schwimmende Bassins, die mit je 6000 Liter Seewasser und allen darin vorkommenden Lebewesen gefüllt wurden. In jedes Becken werden nun unterschiedliche Szenarien der Alkalinisierung simuliert und deren Auswirkungen auf die marine Lebewelt untersucht.

Wie Ozeane dem Klimawandel entgegenwirken

„Ziel der Studie ist, den Schwellenwert der Alkalinitätserhöhung zu ermitteln, unterhalb dessen dieses Verfahren ökologisch unbedenklich ist“, erläutert Prof. Ulf Riebesell von Geomar, der die Studie leitet. Kurz gesagt: Wie viel Löschkalk kann die Natur vertragen?

Bereits ohne menschliche Hilfe sind Böden, Gesteine und natürliche Gewässer in der Lage, Klima schädliches Kohlendioxid zu binden. In den vergangenen Jahrmillionen, so die Wissenschaftler, habe das Erdklima so weitgehend stabil gehalten werden können. Doch inzwischen schreitet der durch den Menschen verursachte Kohlendioxid-Eintrag etwa hundert Mal schneller voran.

Forscher von Geomar aus Kiel: Unsere Meere können beim Klimawandel helfen

Was also tun? Vor Helgoland wird derzeit versucht, der sonst natürlich stattfindenden Bindung von Kohlendioxid etwas auf die Sprünge zu helfen. Das gelingt mit dem gezielten Einsatz von Löschkalk – der sogenannten Alkalinisierung. Die Forscher wissen bereits: Eine solche Zugabe in die Oberflächenschicht der Meere kann helfen, die Aufnahme und langfristige Speicherung von Kohlendioxid im Ozean zu steigern.

„Neben der langfristigen Speicherung von Kohlendioxid hat Ozean-Alkalinisierung den positiven Nebeneffekt, dass es der Ozeanversauerung entgegenwirkt“, sagt Prof. Maarten Boersma von der beteiligten „Biologischen Anstalt Helgoland“ des Alfred-Wegener-Instituts (Bremerhaven).

Wie die Nordsee helfen kann, den menschengemachten Klimawandel zu begrenzen

Auf die Ergebnisse vor Helgoland ist Prof. Andreas Oschlies von Geomar schon extrem gespannt. „Sie werden dazu beitragen, eine wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlage für mögliche Maßnahmen zur aktiven Kohlendioxid-Entfernung zu liefern“, sagt Oschlies. Welche Maßnahmen letztendlich zum Einsatz kämen, müsse in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess zur Minderung des Klimawandels entschieden werden.

Die derzeitigen Versuche vor Helgoland finden im Rahmen des Verbundprojekts „Retake“ der Forschungsmission „Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur Dekarbonisierung“ der Deutschen Allianz Meeresforschung statt.

Insgesamt arbeiten an verschiedenen Standorten rund 200 Forschende in sechs Verbundprojekten an dem Thema. Sie wollen herausfinden, wie und in welchem Umfang der Ozean eine nachhaltige Rolle bei der Entnahme und der Speicherung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre spielen kann.

Bund fördert die Forschungen mit 26 Millionen Euro

Ziel des Verbunds ist es, aufzuzeigen, wie eine marine Alkalinitätserhöhung machbar ist, welche Potenziale und Risiken in dem Ansatz stecken. Die gesamte Forschungsmission wird in einer ersten Phase bis zum 31. Juli 2024 vom Bundesforschungsministerium mit 26 Millionen Euro gefördert. Der Anteil für das Projekt „Retake“ beträgt rund ein Fünftel.

Beteiligt sind neben Meeresfachleuten auch Wissenschaftler aus den Bereichen Sozial- und Politikwissenschaften, der Ethik und dem Seerecht.