﻿So profitiert die Geomar-Forschung in Kiel durch den Neubau am Ostufer

Kiel. Kabel hängen aus der Decke, der Boden ist abgeklebt, Absperrband ersetzt das Treppengeländer. Im Geomar-Neubau am Kieler Ostufer wird geschraubt, gebohrt und gehämmert, der Teppich im großen Konferenzsaal verlegt. Doch es zeichnet sich ein Ende der Arbeiten ab. Nach jahrelanger Bauzeit und Verzögerungen soll im September der Umzug vom Westufer in den Erweiterungsbau am Seefischmarkt erfolgen.

230 Büros für etwa 500 Mitarbeitende, 166 Labore und 18 Klimakammern, eine 1400 Meter lange Seewasserleitung und ein 200 Kubikmeter großes Seewasserbecken, dazu ein neues Probenlager und ein Parkhaus. Das sind nur einige Zahlen und Fakten zu dem 30 000 Quadratmeter großen Neubau, durch den sämtliche Forschungseinrichtungen vom Geomar an einem Ort zusammengeführt werden. Damit verdoppelt das Meeresforschungsinstitut die Zahl seiner Angestellten auf dem Ostufer.

Geomar-Neubau: Verzögerungen und Kostensteigerung

Bis zum Zusammenschluss war es ein langer, steiniger Weg. Daraus macht Verwaltungsdirektor Frank Spiekermann keinen Hehl. „Es gab Herausforderungen, es war kein Projekt, bei dem alles reibungslos verlief.“

Beim Spatenstich im März 2017 war die Fertigstellung für 2020 vorgesehen. Die Baukosten, 90 Prozent zahlt der Bund, zehn Prozent das Land, wurden auf 75 Millionen Euro netto geschätzt. Bereits 2018 war klar, dass sich der Zeitplan nicht würde halten lassen. Und auch die Kosten stiegen – auf nun 138 Millionen Euro.

Brand am Geomar: Schaden verzögert Einzug um neun Monate

Die Corona-Pandemie verlängerte die Bauzeit ebenfalls. Dann am 13. September 2022 der nächste Rückschlag: Bei Schweißarbeiten auf dem Dach brach ein Feuer aus, es kam zu einer Explosion. Über dem Haupteingang wurde die Fassade zerstört. „Der Brand hat den Einzug um neun Monate verzögert“, sagt Geomar-Direktorin Prof. Katja Matthes. Die Schadenssumme von vier bis fünf Millionen Euro zahlt die Versicherung des verursachenden Bauarbeiters.

Nun ist den Geomar-Verantwortlichen die Erleichterung über den bevorstehenden Umzug anzumerken. „Das erste Mal in der Geschichte des Geomar sind alle Einrichtungen an einem Ort“, sagt der Wissenschaftliche Nutzungskoordinator für den Neubau, Dr. Armin Form. „Davon wird unsere Forschung profitieren.“

Wegen Reinluft-Laboren: Geomar erhält Millionen-Förderung

Katja Matthes betont die Interdisziplinarität zwischen den Forschungsfeldern, die verstärkt wird. Auch Labore und Equipment sind auf dem neuesten Stand. Dies zahle sich bereits jetzt aus. So gibt es für ein Verbundsprojekt, bei dem das Geomar gemeinsam mit der Harvard-Universität den Einfluss des Meeresspiegels auf die Vulkanaktivität erforscht, 14 Millionen Euro Fördergelder.

Den Zuschlag hat das Kieler Meeresforschungsinstitut nur erhalten, da in dem Neubau Reinluft-Labore entstehen, in denen Vulkan-Isotope ohne Kontamination in einem Massenspektrometer untersucht werden können. „Die Luft ist hier 1000-mal sauberer als gewöhnlich“, erklärt Dr. Folkmar Hauff. Bislang gab es am Geomar nur einzelne Reinluft-Räume, die die Anforderungen an die Verbundforschung nicht erfüllt hätten.

Auch die Meeresbiologen erhalten neue Forschungsmöglichkeiten. In den Klimakammern, die zwischen minus 2 und plus 40 Grad warmes Wasser enthalten, können sie verschiedene Umwelteinflüsse auf Meerestiere untersuchen. Dabei ist es auch möglich, die Meeresbewohner in keimfreiem Wasser zu halten und zu erforschen, wie sich der Gesundheitszustand ändert, sobald Krankheitserreger in das Wasser hinzugegeben werden. „Wir wissen bislang zu wenig darüber, welchen Effekt beispielsweise Vibrionen auf den Krankheitsverlauf haben“, sagt Prof. Ute Hentschel Humeida.

Der Umzug im September soll etappenweise erfolgen. Eine offizielle Einweihung ist für das Frühjahr 2024 geplant. Dann sollen auch die beim Brand zerstörten Fassaden-Teile über dem Haupteingang montiert sein. Gänzlich verabschieden vom Westufer wird sich das Geomar aber nicht: Das Aquarium und das Seehundbecken bleiben an der Kiellinie.

