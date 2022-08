﻿Gerhart-Hauptmann-Schule Kiel: Das wollen Abc-Schützen später mal werden

Archäologe, Tierärztin, Polizist: Viele Kinder träumen schon am Tag ihrer Einschulung davon, was sie später einmal machen möchten. Die Kieler Nachrichten haben Erstklässlerinnen und Erstklässler der Gerhart-Hauptmann-Schule am Mittwoch nach ihren Berufswünschen gefragt. Das sagt ihre Schulleiterin.

Gestern begann ihr großes Abenteuer: Die Klasse 1b – „die Eulen“ – am Tag der Einschulung an der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kiel-Ellerbek

Kiel. Ein besonderer Tag für kleine Schulanfänger: 2105 Abc-Schützen wurden am Mittwoch offiziellen Zahlen zufolge in der Landeshauptstadt feierlich eingeschult, landesweit waren es rund 23.700 Kinder. Aufgeregte Jungen und Mädchen mit bunten Schultüten, stolze Eltern und Großeltern versammelten sich auf Schulfhöfen und in den Aulen der Kieler Grundschulen, darunter 32 städtische Grundschulen, zwei in freier Trägerschaft sowie die Freie Waldorfschule.

Kieler Schulleiterin: „Nach den Corona-Jahren kann mich fast nichts mehr erschüttern“

Nach den Einschulungen unter strengen Corona-Bedingungen ging es gestern erstmals wieder lockerer zu – eine Erleichterung auch für Sabine Camps (61), Leiterin der Gerhart-Hauptmann-Schule im Stadtteil Ellerbek. „Nach den zwei Jahren kann mich fast nichts mehr erschüttern“, sagte sie im Hinblick auf viele Umstrukturierungen. Den ersten Schultag von 104 Erstklässlern in fünf Klassen plus einer DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) begleitete sie darum gelassen. „Nur noch das Lüften ist vorgeschrieben. Wer will, kann Maske tragen. Und wir gucken, dass der Schnupfenplan eng eingehalten wird“, so die Rektorin.

Schulleiterin Sabine Camps auf dem Schulhof der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kiel-Ellerbek. © Quelle: Frank Peter

Die Neulinge der Offenen Ganztagsschule auf dem Kieler Ostufer standen gestern ganz im Fokus. Sie freuen sich jetzt aufs Lernen. Es geht ums Lesen, Schreiben, Rechnen und mehr. Oft wissen die Mädchen und Jungen sogar schon am Tag ihrer Einschulung, welchen Beruf sie später einmal wählen möchten. Manche müssen erst überlegen, anderen fällt spontan etwas ein. Klar, dass sich daran noch viel ändern kann.

In diesem Schuljahr sind den ersten Klassen der Gerhart-Hauptmann-Schule übrigens die Tiere Delfine, Eulen, Pinguine, Wale, Seehunde und Igel (DaZ-Klasse) zugeordnet. Die Tiere sollen eine Identifikation mit der jeweiligen Klasse fördern.