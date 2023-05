Jugendliche kapern Traditionsschiff in Kiel

Kiel. Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren haben gegen 5.15 Uhr am Freitagmorgen einen Traditionssegler im Kieler Germaniahafen gekapert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trieb dort zur frühen Stunde ebenfalls ein herrenloses Segelboot. Auch hier sind die Jugendlichen im Visier der Kieler Polizei.

Laut Zeuginnen und Zeugen sollen die Jugendlichen auf dem Traditionsschiff den Motor gestartet und versucht haben, die seeseitig geschlossene Klappbrücke zu passieren. Dabei sei das Boot mit einem Dalben der Brücke kollidiert. „Vermutlich dachten sie, dass sich die Brücke automatisch öffnet, sobald sich ihr ein Schiff näher“, so eine Polizei-Sprecherin gegenüber KN-online.de.

Als die gerufene Polizei am Germaniahafen eintraf, verließen die Jugendlichen selbstständig das Boot. Sie wurden ihren Eltern übergeben.

Traditionsschiff im Germaniahafen Kiel nach Spritztour beschädigt

An dem Traditionsschiff entstanden Schäden am Ruderblatt sowie an den Leimnähten im Bug- und Heckbereich. Ob auch Schäden am Dalben der Brücke entstanden sind, wird seitens des Hafenamtes geprüft, so die Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Wasserschutzpolizei ein herrenlos im Hafenbecken treibendes Segelboot fest, welches zuvor vermutlich auch von den beiden Jugendlichen betreten worden war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verließen die Tatverdächtigen das Boot aufgrund von Maschinenproblemen und lösten anschließend die Leinen. „Ob an dem Segelboot ebenfalls Schäden entstanden sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.“

KN