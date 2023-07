﻿Kieler Wasserwacht bekommt regelmäßig Besuch von der Stadt

Kiel. Während der Badesaison an den Stränden rund um die Kieler Förde will Sportdezernent Gerwin Stöcken alle zwei Wochen freitags bei der Wasserwacht vorbeischauen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. „Auch die Kritik möchte ich gerne wissen“, sagte er bei einem Besuch in der Wachstation am Falckensteiner Strand.

Im Vorfeld hatte es mehrfach Kritik von der Opposition gegeben, die von einer Rettungsschwimmerkrise sprach und die städtische Verwaltung dafür verantwortlich machte. Nun scheint Ruhe eingekehrt zu sein und Wachleiterin Wyona Brandt hat mit 28 weiteren Rettungsschwimmern und -schwimmerinnen Stellung am Falckensteiner Strand bezogen.

Kieler Förde: Komfortable Unterbringung der Rettungsschwimmer

Entlang der Förde sind in Laboe fünf, in Heikendorf und Strande zwei, in Schilksee sieben und in Friedrichsort 16 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen im Einsatz. Untergebracht sind sie wie immer am Falckensteiner Strand – allerdings deutlich komfortabler als im vergangenen Jahr.

Unten in der Wachstation stehen zehn neue Kojen und nur noch zwei alte. Der Schimmel in den sanitären Anlagen ist Vergangenheit. „Mit den neuen Lüftern ist die Station deutlich trockener“, so Brandt. Der Rest der Wachmannschaft schläft im Jugenddorf. Statt der Nurdachhäuser, an deren Zustand es viel Kritik gab, sind die Ehrenamtlichen im Hauptgebäude in einem großen Raum mit Blick auf die Kieler Förde untergebracht.

Ausbildung: So wird man Rettungsschwimmer

Die Missstände sind zwar behoben, aber wie vielerorts besteht auch bei der Wasserwacht immer noch Bedarf an Rettungsschwimmern und -schwimmerinnen. „Wir nehmen noch gerne Unterstützung an, so ist es nicht“, sagt Brandt und Tobias Garske, der schon viele Jahre nach Kiel kommt, ergänzt: „Corona hängt uns immer noch nach.“ Dadurch fehle es an Ausbildern. Viele junge Leute gingen in ihrer Freizeit lieber arbeiten, um Geld zu verdienen. Zudem sei alles auch eine Frage, des Durchhaltevermögens der Leute.

Um Rettungsschwimmer zu werden, braucht man das silberne Abzeichen und muss mindestens 16 Jahre alt sein. Die praktischen Prüfungsaufgaben sind nicht ohne. „Bei den meisten scheitert es an der Kondition. Rettungsschwimmen ist eben etwas anderes als Schwimmen“, sagt Brandt. Für den aktiven Dienst muss man den silbernen Rettungsschwimmerschein alle zwei Jahre erneuern – also alle Übungen samt Erste-Hilfe-Kursus wiederholen. „Man muss seine Rettungsfähigkeit nachweisen“, so Brandt.

Sportdezernent Gerwin Stöcken verschaffte sich an der Wachstation der Wasserwacht am Falckensteiner Strand einen Eindruck von den Unterkünften der Rettungsschwimmer dort und im Jugenddorf (Foto) und versprach, alle zwei Wochen vorbei zu gucken. © Quelle: Petra Krause

Mittlerweile trainieren bei der Wasserwacht wieder 97 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Altersstufen auf das silberne Abzeichen hin. „Das sind die Rettungsschwimmer von morgen“, sagt Brandt zuversichtlich. Haben sie es geschafft, laufen sie als Anfänger erst mal mit erfahrenen Helfern am Strand zusammen Streife. Das Alter der Freiwilligen am Falckensteiner Strand reicht von 16 bis 60 Jahre. „Hier treffen Generationen aufeinander. Wir sind eine große Familie. Die Jüngeren können von den Älteren profitieren und umgekehrt“, sagt Brand.

Mehr Einsätze an Land als auf dem Wasser

Abends sitzen dann alle gemeinsam an der Wachstation zusammen. Das macht für sie „den Charme des Standorts Falckenstein aus. Wir sitzen hier gemütlich und tanken unsere Batterien auf“. Bisher hätte keiner angefragt, ob er mal in die Stadt fahren darf. Den ganzen Tag unter der Sonne zu arbeiten ist zudem anstrengend. In Seenot geratene Segler vor Heikendorf oder in die Fahrrinne rausgetriebene Kajaks sind dabei aber eher die Seltenheit. Die Hauptarbeit sind Schnittwunden durch Miesmuscheln, Wespenstiche, Sonnenbrände oder Feuerquallen-Kontakte.

Derzeit treibt die Ehrenamtlichen aber etwas anderes um. In Schilksee wurde das Trageboard von der Station gestohlen. „Dort stand es zum Trocknen“, sagt Wyona Brandt, die es immer noch nicht fassen kann, dass ehrenamtliche Helfer beklaut werden. Gemeinsam mit der Mannschaft überlegt sie nun, wie man alles besser sichern kann. Bei einem Trageboard sei das allerdings schwierig. „Wenn man einen Einsatz hat, muss man es sofort nehmen können und loslaufen.“

Der Diebstahl wird sicherlich ein Punkt sein, den Wyona Brandt beim nächsten Treffen mit Gerwin Stöcken anschneiden wird. Zudem hat sie eine Liste mit Wünschen der Strandbesucher zusammengestellt, die an sie herangetragen wurden – darunter ein Volleyballfeld, vernünftige Fahrradständer, mehr Bänke und ein öffentlicher Spielplatz unabhängig von dem am Minigolfplatz.

Ein Anliegen, was ihr persönlich am Herzen liegt, ist eine Badeinsel. Denn momentan springen viele Kinder und Jugendliche vom Fähranleger, was „sehr gefährlich ist“. Sie hofft, dass sich die Stadt trotz Landschaftsschutzgebiet da etwas einfallen lässt.

