Der Streit um den schlechten Zustand und die Zuständigkeiten der Wachstation am Falckensteiner Strand geht weiter. Die Stadt behauptet, vor dem offenen Brief der Rettungsschwimmer nichts von den Mängeln gewusst zu haben. CDU, Linke und Ortsbeiratsmitglieder bezweifeln die Aussage.

Stein des Anstoßes: die Wachstation am Falckensteiner Strand. Das Gebäude gehört der Stadt Kiel, die es im Sommer der Wasserwacht zur Verfügung stellt. Was von außen idyllisch aussieht, weist im Inneren massive Mängel auf.

Kiel. Wer hat was versäumt? Das ist die Frage im Streit darum, warum der Zustand der Wachstation am Falckensteiner Strand so lange hingenommen worden ist. Die Stadt sieht die Verantwortung bei der Wasserwacht des DRK und behauptet, nicht rechtzeitig über Mängel in den Unterkünften informiert gewesen zu sein. Das glaubt die Opposition im Rathaus nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Äußerung der Kieler Stadtverwaltung, ihr seien die Missstände an der Wasserwachtstation Falckenstein nicht bekannt, ist leider nicht korrekt“, sagt CDU-Ratsherr Jan Wohlfarth. Seine Fraktion hat das Thema heute auf die Tagesordnung der Ratsversammlung gebracht.

Wie berichtet haben sich in einem offenen Brief 30 ehrenamtliche Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen der Strandwache über die „menschenunwürdige Unterbringung“ beschwert. In den Sanitäranlagen sei überall schwarzer Schimmel gewesen, und auch die Unterbringung von zwölf Leuten in Dreistockbetten in einem Raum sei nicht mehr zeitgemäß.

Die sanitären Anlagen in der Wachstation am Falckensteiner Strand zeigen Schimmelbefall. Die dort untergebrachten Rettungsschwimmer der Wasserwacht hatten in einem offenen Brief auf den unhaltbaren Zustand hingewiesen. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Wasserwachtstation, die nur drei Monate vom DRK genutzt wird, gehört der Stadt Kiel, die diese Station die restlichen neun Monate des Jahres nutzt und somit sehr wohl in der Verantwortung einer gesundheits- und sachgerechten Instandhaltung steht“, sagt Wohlfahrt. „Statt zeitraubendem Verantwortungs-Geschacher muss die Stadt Kiel, nachdem die betroffenen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer völlig zu Recht ihren Finger so deutlich in die Wunde gelegt haben, endlich das Projekt ,Rettet Kiels Strandwachen!’ angehen.“

Mangelhafter Zustand war bekannt

Ähnlich sieht das auch Pascal Knüppel, sportpolitischer Sprecher der Linken: „Die Stadt Kiel, die Kommunalpolitik und allen voran der zuständige Sportdezernent Gerwin Stöcken müssen endlich Verantwortung übernehmen, statt in einem unwürdigen Schwarzer-Peter-Spiel mit der Wasserwacht die Zuständigkeit von sich zu weisen.“ Der mangelhafte Zustand der Unterkünfte sei bereits seit Langem bekannt gewesen. „Unter diesen Bedingungen hätte dort niemals die Unterbringung der ehrenamtlichen Kräfte erfolgen dürfen.“

Lesen Sie auch

Unstrittig ist: Bereits im Januar 2021 hatte Sascha Hoffmann, bei der Wasserwacht zuständig für die Rettungsschwimmer, öffentlich in den Kieler Nachrichten auf den desolaten Zustand der Wachstation am Falckensteiner Strand hingewiesen. Von „Klassenfahrt-Charme“ war damals die Rede. Auch warnte er eindringlich, dass es ohne Modernisierung künftig schwer werden würde, Ehrenamtliche für den Standort Falckenstein zu gewinnen. „Alle anderen Wachstationen haben ein höheres Niveau mit Zweibettzimmern und WLAN.“ Hier in Friedrichsort gebe es zwei Schlafräume – einen mit sechs und einen mit zwölf Betten. „Es ist schwer, junge Menschen für so etwas zu begeistern“, sagte er damals im Ortsbeirat Pries-Friedrichsort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rettungsschwimmer wollen nicht wiederkommen

Inzwischen scheint sich seine Prophezeihung zu bewahrheiten. „Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern, wird die Stadt Kiel mit Sicherheit bald ohne ehrenamtliche Rettungsschwimmer auskommen müssen“, heißt es in dem offenen Brief. Vor dem Hintergrund eines akuten Rettungsschwimmermangels (wir berichteten) in Kiel sind das düstere Aussichten für das kommende Jahr.

Wachstation braucht Kernsanierung

Für den Pries-Friedrichsorter Ortsbeiratsvorsitzenden Bernhard Tiedemann (SPD) wäre es sogar umso schlimmer, hätte die Stadt tatsächlich nichts von dem Zustand des Gebäudes gewusst. „Die Wachstation braucht eine Kernsanierung“, so Tiedemann, der sich wie auch Ortsbeiratsmitglied Marvin Schmidt (SSW) ein Bild vor Ort gemacht hat. Im Frühjahr hatte Schmidt die Station besucht, um zu gucken, wie die Gelder aus dem Fonds „Gemeinsam Kiel gestalten“ genutzt wurden. Vorrangiges Sorgenkind war damals die Küche, die nun in Gastro-Edelstahl erstrahlt. Damit waren die 13 000 Euro aus dem Fonds schon aufgebraucht.

Wegen des Mangels an Rettungsschwimmern hatte Sportdezernent Gerwin Stöcken (2.v.l.) Ende Juni zur Wachstation am Falckensteiner Strand geladen und stieg dabei auch auf den Hauptturm. Von den Zuständen dort will er allerdings nicht gewusst haben. © Quelle: Ulf Dahl

Dank weiterer 42 000 Euro an Spenden, die das DRK nach dem Artikel in den Kieler Nachrichten über den desolaten Zustand der Wachstation 2021 erreichten, konnten aber auch der Aufenthaltsraum saniert und 28 abschließbare neue Spinde gebaut werden. Die Bettensituation, die aber in diesem Jahr dank der Bewilligung weiterer Fördermittel aus dem Fonds geändert werden soll, sei grenzwertig gewesen, so Schmidt. „Das sind zwar städtische Fördergelder, man muss sie aber beantragen, was kein einfaches Prozedere ist“, sagt Schmidt und ergänzt: Es sei ja nicht so, als ob die Stadt sage: „Hier habt Ihr das Geld.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schimmel überpinseln reicht nicht

Als Schmidt vor Ort gewesen sei, habe die Stadt gerade die Sanitäranlagen trockengelegt. Deshalb sagt auch er: „Die Stadt weiß um den Zustand, weil sie sich ja um die Schimmelflecken gekümmert hat. Aber ein bisschen überzupinseln, das reicht halt nicht.“ Gleichzeitig lobt er das Engagement von Sascha Hoffmann, der dort alles versucht hat, damit die Helfer menschenwürdig untergebracht werden. „Er hat Gelder gesammelt und beantragt für eine Immobilie, die der Stadt gehört.“

Sascha Hoffmann, bei der Wasserwacht zuständig für die Rettungsschwimmer, machte schon im Januar 2021 auf den schlechten Zustand der Station am Falckensteiner Strand aufmerksam. Auf seine Initiative hin gab es erste Schritte zur Modernisierung. © Quelle: Petra Krause

Doch Sascha Hoffmann gibt derzeit keine Auskunft mehr. Anfragen an ihn werden von der DRK-Geschäftsführung beantwortet – oder nicht. Denn das DRK will zur Äußerung Stöckens keine Stellungnahme abgeben. Warum das DRK so vorsichtig agiert, ist für Bernhard Tiedemann ein Rätsel: „Wenn man etwas verbessern will, muss man klar über die Mängel sprechen“, sagt er. Das betreffe beispielsweise auch den Hauptturm. „Uralt mit einer steilen Treppe, die mehr eine Leiter ist, mit hoher Verletzungsgefahr.“ Zudem müsste der ganze Turm weiter nach vorne gerückt werden. Aus Gesprächen weiß er auch, dass sich die Rettungskräfte einen Steg wünschen für ihr Rettungsboot, das bisher an einer Boje liegt.

Wie geht es weiter?

„Wir sind auf die ehrenamtlichen Kräfte angewiesen und können es uns nicht leisten, sie in Zukunft zu verlieren“, mahnt Knüppel. Die CDU fordert deshalb, einen detaillierten Bericht über die Zustände der Wachtürme an Kieler Stränden und die Unterbringungsmöglichkeiten der Wachmannschaften vorzulegen. Und Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion, möchte das Rettungskräftewesen nach „zeitgemäßen gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechend neu konzeptioniert“ haben. „Nachbesserungen allein reichen nicht mehr aus und bergen die Gefahr in sich, die ohnehin schon unhaltbare Situation statt zu verbessern lediglich aufrechtzuerhalten und zu verschlimmern.“