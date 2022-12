﻿Geschlossene Teststation an der Universität in Kiel sorgt für Frust bei Studierenden

Bis zu 1000 Menschen täglich ließen sich während der Pandemie am Testzentrum in der Universität Kiel auf das Coronavirus testen. Sie wollten für Vorlesungen auf Nummer sicher gehen. Jetzt hat die Teststation aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen – und die Studierenden sind sauer.

Kiel. Es war bis zuletzt eine Vorsichtsmaßnahme: Wer eine Vorlesung der Christian-Albrechts-Universität in Kiel besuchte – ob Studierende oder Beschäftigte –, der konnte sich auf kurzem Wege auf das Coronavirus testen lassen. „Unsere Idee war, für mehr Sicherheit auf dem Campus zu sorgen“, sagt Susann Schrader, Geschäftsführerin des Studentenwerkes Schleswig-Holstein.

Das Angebot wurde in der Hochphase der Pandemie auch gut angenommen: Bis zu 1000 Menschen seien täglich gekommen, berichtet Kinderarzt Timo Kayser aus Heikendorf, der die Teststation seit eineinhalb Jahren verantwortet. Am Ende waren es deutlich weniger.

Schnelltest würde Studenten in Kiel acht Euro kosten

Jetzt kommt niemand mehr. Denn die Teststation im Sechseckbau auf dem Campus ist kurzfristig geschlossen worden. Der Grund: Die Schnelltests, die noch bis Ende November vom Staat bezuschusst wurden und lediglich drei Euro kosteten, werden seit der neuen Testverordnung des Bundes nur noch in bestimmten Fällen gefördert, etwa für Risikopatienten.

Ein Test würde den Getesteten an der Universität laut Kayser jetzt acht Euro kosten – zu viel für die meisten Studierenden. Zumal ein Test bei Großveranstaltungen wie Vorlesungen nicht mehr verpflichtend ist. „Wer macht denn dann noch einen Test? Das ist für Betreiber wie mich dann schnell unwirtschaftlich“, sagt Kayser.

Bund streicht Drei-Euro-Test: Studentenwerk und Asta der CAU üben Kritik

Doch die Studierenden ärgert das trotzdem. In einer gemeinsamen Erklärung fordern das Studentenwerk und der Asta von der Bundesregierung eine Rückkehr zum bezuschussten Test: „In unseren Augen darf es nicht sein, dass Kosten vor Gesundheit gehen“, sagt Susann Schrader. Es sei ein Unterschied, so die Studentenwerk-Chefin, ob ein Student oder eine Studentin einen Antigen-Schnelltest durch geschultes Personal machen lässt oder einen Selbsttest im Supermarkt kauft und selbst Hand anlegt. „Deshalb fordern wir vom Bund eine Rückkehr zu den Drei-Euro-Tests bis mindestens Ende des Winters.“

Dem schließt sich der Asta an: Die Entscheidung des Bundes, die dem Recht auf körperliche Unversehrtheit entgegensteht, sei nicht zu verstehen – gerade in Zeiten mit steigenden Inzidenzen und zunehmender Abkehr vom Maskentragen und Abstandsregeln, hadern Jan-Niklas Mayer und Esther Eickhoff vom Inklusionsreferat des Asta: „Dass Gesundheit einen ökonomischen Preis hat, enttäuscht uns sehr.“

Viele Teststationen geben wegen sinkender Nachfrage in Kiel auf

Dieses Beispiel an der Universität zeigt eine grundsätzliche Tendenz auch in Kiel: Viele Betreiber von Teststationen geben aus wirtschaftlichen Gründen auf. Die Nachfrage sinkt, weil Corona-Tests nur noch in bestimmten Ausnahmefällen vorgeschrieben sind. Nach Angaben der Stadt werden ab dem 1. Januar nur noch elf Stationen Testungen anbieten.

Wo in Kiel ab Januar 2023 noch getestet wird Ab dem 1. Januar 2023 wird es in Kiel noch elf Corona-Teststationen geben. Nach Angaben der Stadt werden dies nach derzeitigem Stand (Dienstag, 20. Dezember) folgende Anbieter sein: alle Testmobile vom Labor Dr. Krause & Kollegen (am Bootshafen an der Seite Kaistraße, auf dem Vinetaplatz Bereich Wikingerstraße, vor dem Bürgerhaus Mettenhof, vor dem Citti-Park); das Testzentrum vom Labor Mohr, Rathausplatz 1; das Testzentrum des UKSH, vor Haus C; das Testzentrum am Städtischen Krankenhaus, Chemnitzstraße 33; das Mobile Corona Testzentrum, Doktor-Hell-Straße 1; die Central-Apotheke, Preetzer Chaussee 134; die Nord-Apotheke, Holtenauer Straße 344, sowie die Lornsen-Apotheke, Holtenauer Straße 80.

Antigen-Schnelltests, so will es die aktuelle Testverordnung des Bundes, soll es ohnehin nur noch bis Ende Februar geben. PCR-Tests dürfen noch bis Ende 2024 durchgeführt werden. Deshalb kündigte die Stadt Kiel am Dienstag an, über den 31. Dezember hinaus keine Teststellen mehr zu genehmigen – außer Apotheken, Krankenhäuser und Labormediziner.

Labor Krause verkürzt in Mettenhof Öffnungszeiten

Zu Letzteren zählt etwa das Labor Krause, das nach eigenen Angaben derzeit fünf Teststationen in Kiel betreibt. Doch auch Labor-Chef Thomas Lorentz spürt die sinkende Nachfrage: An allen Kieler Stationen zusammen wurden in der vergangenen Woche täglich 113 Schnelltests durchgeführt. „Nur weil wir auch PCR-Tests machen, lohnt sich das überhaupt noch. Besonders lukrativ aber ist auch das nicht mehr“, sagt Lorentz.

Thomas Lorentz vom Labor Krause spürt in seinen Teststationen auch die sinkende Nachfrage nach Schnelltests. © Quelle: Frank Peter

Schließungen von Stationen seien derzeit trotzdem nicht geplant, „schon gar nicht in sozial schwächeren Stadtteilen wie Gaarden oder Mettenhof“. Im ersten Schritt würde er die Öffnungszeiten verkürzen, wie er es bereits am Standort in Mettenhof getan hat. Die Landeshauptstadt sei trotz der vielen Schließungen „ausreichend mit Teststationen ausgestattet“, findet der Labormediziner – selbst vor den Festtagen: „An ein Weihnachten wie vor zwei Jahren, als wir überrannt wurden, glaube ich diesmal nicht.“

Letzte Teststation in Heikendorf schließt Ende des Jahres

Für Kinderarzt Timo Kayser endet nicht nur das Kapitel am Uni-Campus. Im Bürgerhaus in Kronshagen hat er sich ebenso Ende November zurückgezogen, seine Teststationen in Kiel-Friedrichsort und in Heikendorf schließt er zum Jahresende, weil seine Genehmigung als Drittanbieter für Schnelltests ausläuft. „Als Mensch freue ich mich, dass wir die Pandemie überstanden haben und zur Normalität zurückkehren“, sagt Kayser.

Johannes Heil (links) vom Studentenwerk und Kinderarzt Timo Kayser waren die Verantwortlichen der neuen Covid-Teststation im Sechseckbau auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Doch einen Haken habe die Entscheidung des Bundes aus seiner Sicht: Die Menschen in Heikendorf zum Beispiel, die für einen Besuch im Pflegeheim oder im Krankenhaus um die Ecke einen Test benötigen, müssen dafür jetzt nach Kiel oder Schönberg fahren. Denn seine Teststation ist die letzte in Heikendorf.