﻿Kiels Gedächtnis und Lobbyist seit 50 Jahren: Jürgen Jensen geht von Bord

Skeptisch ist Dr. Jürgen Jensen im März 1973 von der Ebert-Gesellschaft in Bonn an die Kieler Förde gewechselt. Doch als Museumsdirektor und über 50 Jahre im Vorstand der Gesellschaft für Stadtgeschichte half er maßgeblich, Lücken im Geschichtsbewusstsein Kiels zu schließen. Der 84-Jährige im Gespräch.

Kiel. „Es gibt ein Problem: Ich kann nicht lachen, wenn ich fotografiert werde“, gibt Jürgen Jensen verschmitzt zu bedenken, „und das ist dann ungewöhnlich für eine Zeitung ...“. Und im Hiroshima-Park möchte er nicht gemeinsam mit Bismarck auf ein Bild. Da ist sie dann, die ausgeprägte geschichtskritische Perspektive des Fachmannes, der Kiels Historie kennt wie wohl kein Zweiter.

Der promovierte Historiker und Archivar hatte als Archiv- und Museumsdirektor bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 2004 das Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof und das Schifffahrtsmuseum geleitet. Jetzt hat er nach sagenhaften 50 Jahren, bis 2018 auch als Vorsitzender, noch seine Tätigkeit im Vorstand der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte aufgegeben.

Jürgen Jensen ist nach 50 Jahren aus dem Vorstand der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte ausgeschieden

Der Verein, der unter der Leitung seines Nachfolgers Rolf Fischer mit dem Stadtarchiv vom Rathaus in die Hopfenstraße umziehen wird, habe ihm stets flankierend eine willkommen bewegliche, nicht durch Verwaltungsstrukturen eingeengte Plattform geboten, um die Öffentlichkeit und Politik für die Geschichte der Landeshauptstadt „zu sensibilisieren“, so Jensen. „Und wir haben neben den Wissenschaftlern durch ihn auch die normale Bevölkerung erreicht.“

Gegründet bereits 1875 ist die Institution nicht zuletzt durch Jensens Engagement zu einem der größten lokalen Geschichtsvereine Deutschlands gewachsen – mit 1500 Mitgliedern, die in den Jahrzehnten 140 Publikationen, ferner Film- und Tondokumente gefördert haben.

Jürgen Jensen: In Kiel historisches Bewusstsein nicht sehr ausgeprägt

„Ich hatte das Glück, dass es noch so viele historisch nicht aufgearbeitete Lücken gab“, sagt der selbsternannte „Lobbyist“ Jensen, „was vor allem den zeitlichen Umständen und zwei Kriegen geschuldet war. Aber Kiel ist auch eine nüchterne Stadt, in der das historische Bewusstsein nicht so ausgeprägt war.“

Mit dem umfassenden Handbuch „Geschichte der Stadt Kiel“, dem „Kieler Urkundenbuch“ (für Dokumente bis zum Jahr 1600), den Forschungen zu den Revolutionen, zur Theatergeschichte, zur Universität und zur Veränderung des Stadtbildes hat Jensen in Doppelfunktion viel erreicht, auch diverse Examensarbeiten an der Uni angestoßen.

Viele Publikationen der Gesellschaft für Stadtgeschichte Kiel

„Ich habe in unserem visuellen Zeitalter Wert darauf gelegt, über das Bild als historische Quelle Ereignisse nahe zu bringen und zu interpretieren“, kann der 84-Jährige auf seinen „Kieler Bilderschatz: Wirklichkeit und Wahrnehmung der Stadt auf alten Photographien“ und zuletzt auf das Buch „fotografierte Stadt- und Zeitgeschichte 1914 bis 1955“ mit dem Titel „Kiel im Zeitalter der Weltkriege“ (Husum Verlag, 2017) stolz sein.

Auch Letzteres war eine Sonderveröffentlichung der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, die längst die Digitalisierung der Desiderate und Zugänglichkeit im Internet fördert. Jensen: „Allerdings gilt auch heute noch: die Aura des Originals spielt eine zentrale Rolle, beides muss in einem vernünftigen Verhältnis stehen.“

Mit dem Wunsch eines Erweiterungsbaus als Museum für Stadtgeschichte war der 1939 in Meldorf geborene, 1972 von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bad Godesberg nach Kiel gewechselte und heute in Holtenau wohnende Vereinsvorsitzende genauso wenig durchgedrungen wie mit marketingtauglichen Hinweis darauf, dass Kiel die „zweite Hansestadt des Landes ist, wenn auch nicht so bedeutend wie Lübeck.“ Aber bald sei ja 800-Jahrfeier ... Prompt flammt das typisch ironische Lächeln auf. Zumindest in den Augen.