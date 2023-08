﻿Gestohlenes E-Bike reist von Kiel nach Bulgarien – „Polizei tut nichts“

Kiel. Stell dir vor, du siehst dein gestohlenes Fahrrad per Ortung von Kiel über Neumünster, Lübeck, Schwerin, Berlin Ungarn und Rumänien nach Bulgarien reisen – und kannst nichts dagegen tun. Klingt kurios, ist aber vor wenigen Tagen dem Kieler Jörk Mielke so passiert. „Mich ärgert, dass ich bei der Polizei kein Gehör finde und keiner etwas unternimmt“, empört sich der 54-Jährige.

Alles begann am 24. Juli, als dem Handwerker auf dem Kieler Universitätsgelände sein E-Bike gestohlen wurde. Das teure Gefährt, dessen Wert Mielke auf 2500 Euro schätzt, hatte er mit einem Ortungsgerät ausstatten lassen – sogenannten Apple-Airtags. „Bei jedem Kontakt mit einem iPhone wird der Standort übermittelt“, erklärt er.

Mielke hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Die bestätigt das auf Nachfrage. Zwei Tage nach dem Diebstahl meldete sich sein Fahrrad via Ortungssignal auf dem Handy: Es stand an der Heintzestraße in Gaarden. „Ich hatte eine genaue Adresse und habe sofort die Polizei informiert. Als die kam, wollten die Beamten nicht ins Haus gehen“, sagt Mielke. Sein Rad habe da drei Wochen gestanden.

E-Bike-Diebstahl in Kiel: Polizei betont begrenzte Handlungsmöglichkeiten

Die Polizei hat dafür gute Gründe: Für die Durchsuchung von Gebäuden gebe es hohe rechtliche Hürden, so Polizeisprecher Björn Gustke: „Dafür braucht es in der Regel einen richterlichen Beschluss. Um den überhaupt zu bekommen, braucht es Tatsachen, dass der gesuchte Gegenstand sich in den Räumen befindet“. Hier liege aber das Problem: GPS-Ortungen seien oft sehr ungenau und würden zeitverzögert übertragen. Konkrete Wohnungen seinen so vor allem in Ballungsgebieten kaum zu identifizieren. „Bei Apple-Airtags hängt die Genauigkeit davon ab, wie viele andere Apple-Geräte in der Nähe sind. Je mehr, desto genauer“, erklärt Gustke.

Der Polizeisprecher betont, dass die Kollegen des vierten Polizeireviers nach dem Anruf von Mielke im Juli eine Streife geschickt hätten. Als die Kollegen 14 Minuten später dort eintrafen, war der Bestohlene nicht mehr vor Ort. „Als die Kollegen ihn anriefen, sagte er laut Einsatzprotokoll nur, dass er keine Lust habe, so lange auf die Polizei zu warten. Bei diesem Sachverhalt halten wir diese Wartezeit aber für zumutbar“, berichtet Polizeisprecher Gustke. Außerdem sei das GPS-Signal abgebrochen.

Gestohlenes Fahrrad aus Kiel ist nun fast 1755 Kilometer entfernt

Und noch ein Problem gab es: „Der Geschädigte hat keine weiteren Angaben zu seinem Rad gemacht, die aber für die polizeilichen Maßnahmen notwendig sind“, so Gustke. Mielke habe zwar Marke und Farbe genannt, aber den nötigen Ermittlungsbogen bis heute nicht ausgefüllt, auf dem noch konkretere Angaben gemacht werden müssen, so der Polizeisprecher. „Das ist reiner Formalismus“, sagt Mielke dazu.

Am vergangenen Dienstag – also knapp einen Monat nach dem Diebstahl – wurde sein Fahrrad in der Kaistraße erneut geortet. „Ich habe sofort die Polizei gerufen, aber es kümmerte sich keiner. Das Rad fuhr dann seelenruhig weiter nach Neumünster und von dort über Lübeck, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg über die Grenze nach Ungarn, Rumänien und nun ist es 1755 Kilometer entfernt in Dobrich in Bulgarien“, erzählt Mielke am Samstag.

Da die Kieler Polizei nicht mehr zuständig war, versuchte er es über die anderen regionalen Polizeistellen und schließlich bei der Bundespolizei. „Ich habe binnen 20 Stunden 16 Mal die Polizei kontaktiert und es ist nichts passiert. Und ich verstehe nicht, dass es in der digitalen Welt nicht möglich ist, übergreifend zu arbeiten“, kritisiert der Bestohlene. Die Standorte habe er meist von Tankstellen erhalten. „Die anderen georteten Punkte waren wohl Sammelstellen, vielleicht war es ein Lkw, der mit vielen Rädern auf dem Weg ins Ausland war“, vermutet Mielke.

GPS-Ortung von Fahrrädern sehr ungenau

Björn Gustke erklärt, dass auch hier die Genauigkeit des GPS-Signals das Problem sei: „Es gibt keine Hinweise darauf, in welchem Fahrzeug sich das Rad befinden könnte. Wir können nicht pauschal Hunderte Fahrzeuge stoppen, durchsuchen und dadurch auch kilometerlange Staus verursachen. Dazu ist der Verdacht des Standorts zu vage und es scheitert an den rechtlichen Hürden“, so der Polizeisprecher.

Grundsätzlich hat Mielke so gehandelt, wie es die Polizei empfiehlt: Bereits bei der Anzeigeerstattung die Beamten auf die Möglichkeit der Nachverfolgung hinweisen und die Standorte dann so schnell wie möglich an die mit dem Fall betrauten Beamten weiterleiten. Diese kümmern sich dann um das weitere Vorgehen. Ein gestohlenes Fahrrad wiederzubekommen, ist allerdings oft schwierig. Die Kieler Polizei hat mit der „Ermittlungsgruppe Speiche“ einen besonderen Schwerpunkt auf Fahrraddiebstahl gelegt. Im Jahr 2022 wurden 2021 Fahrräder als gestohlen gemeldet, das sind 254 mehr als im Vorjahr (1767 Fälle). „Der Anteil an entwendeten E-Bikes nimmt zu“, so Gustke.

