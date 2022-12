Gewässer in Kiel frieren zu: Betreten ist aber dennoch lebensgefährlich

Der Dauerfrost der vergangenen Tage zeigt Wirkung. Die Gewässer in Kiel frieren zu. Fast alle Seen an den Außenbereichen sind seit dem Wochenende mit Eis bedeckt. Das Betreten der Flächen ist aber noch lebensgefährlich.

Kiel. Die eisigen Temperaturen lassen die Wasseroberflächen der Seen in Kiel gefrieren. Am Montagmorgen waren bei Sonnenaufgang fast alle Gewässer in der Landeshauptstadt mit einer dünnen Eisschicht bedeckt. Die Stadt warnt aber.

Nicht jede Eisdecke trägt bereits Menschen, so warnt die Stadt. Ganz besonders gilt das für Gewässer, die nah an Straßen oder in Stadtteilen liegen.

Das Tiefbauamt der Landeshauptstadt warnte am Montag eindringlich vor dem Betreten von vermeintlich festen Eisflächen auf Kieler Regenrückhaltebecken.

Besonders gefährlich seien aktuell die frei zugänglichen Anlagen wie der Heidenberger Teich, der Rothe Teich und der Krugteich sowie die Becken am Kirschenkamp (Kronsburg), am Kreisauer Ring (Wellsee) und am Käthe-Kollwitz-Pfad (Russee).

Streusalz im Zufluss schwächt Eis

Ihr Betreten, so das Tiefbauamt, könne Lebensgefahr bedeuten. Durch den ständigen Zufluss von „wärmerem“ Niederschlagswasser, das zudem mit Streusalz aus den Straßen versetzt sein kann, sei die Eisdecke auf diesen Becken in der Regel dünner als auf anderen stehenden Gewässern.

Die Zu- und Abläufe können auch unterhalb des Wasserspiegels und der Eisfläche liegen, besonders dünne Eisflächen sind dann nicht unbedingt erkennbar.

Die Feuerwehr und die Polizei hatten bislang jedoch noch keine Rettungs-Einsätze durch Menschen auf dem Eis. Aber man sei darauf eingestellt.