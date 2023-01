﻿Gewalt gegen Einsatzkräfte auch in Kiel: „Was wir beobachten, ist fehlender Respekt“

Gewalt gegen Einsatzkräfte erlebt die Feuerwehr in Kiel nicht in den Dimensionen wie in der Silvesternacht in Berlin. Aber auch in der Landeshauptstadt nehmen Angriffe auf Feuerwehrleute und Rettungskräfte zu, sagt Thomas Hinz. Der Leiter der Feuerwehr Kiel fordert härteres Durchgreifen der Justiz.

Kiel. In Brand gesetzte Feuerwehrautos und gezielte Attacken von Vermummten auf Einsatzkräfte: Zwar habe es Gewalt in einem ähnlichen Ausmaß wie in Berlin in der Landeshauptstadt nicht gegeben, sagt Thomas Hinz. Laut dem Leiter der Feuerwehr Kiel ist die Arbeit an Silvester für seine Kolleginnen und Kollegen aber auch hier extrem schwierig geworden. Insgesamt steige die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn sie zu einem Notfall gerufen werden, wird das Knallern nicht kurz unterbrochen, um die Einsatzkräfte durchzulassen“, sagt Hinz. Es werde aus Spaß mit Raketen auf Feuerwehrfahrzeuge gezielt oder Böller würden unter das Auto geworfen. „Den Menschen fehlt die Vorstellungskraft, dass das eine Straftat ist und das, was sie tun, Menschen in ihrer Gesundheit ernsthaft verletzen kann.“ Das sei jedoch keine Lappalie.

Strafen bei Angriffen: „Wir brauchen Richter und Staatsanwälte, die durchgreifen“

„Wir brauchen keine neuen Gesetze, die haben wir. Wir müssen sie aber auch anwenden. Wir brauchen Richter und Staatsanwälte, die durchgreifen“, sagt Hinz. Wer Einsatzmittel beschädige und versucht sie zu beschädigen, könne bis zu fünf Jahre hinter Gittern landen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur selten werde jedoch jemand, der versucht habe, ein Löschfahrzeug in Brand zu setzen oder Feuerwehrleute anzugreifen, tatsächlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Immer wieder erstatte die Feuerwehr Strafanzeigen, jedoch würden Verfahren regelmäßig eingestellt. Das sei ziemlich frustrierend.

Hinz schockiert über Zusammenspiel von Alkohol, Feuerwerk und Brennpunkten

„Was uns alle schockiert hat, ist das Zusammenspiel von Brennpunkten in einer Stadt, von Alkohol und Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht, das nicht nur zu Übermut führt, sondern auch zu einer Radikalisierung“, sagt Hinz. In einem solchen Szenario könnten Feuerwehrleute sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie unversehrt von einer Einsatzstelle wieder zurückkommen und ihr Fahrzeug dann auch noch da sei.

Diese Strafen gibt es für Angriffe auf Einsatzkräfte Im Strafgesetzbuch sind in den Paragrafen 113 bis 115 die Konsequenzen bei Attacken auf Vollstreckungsbeamte wie die Polizei geregelt. Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt gegen sie Widerstand leistet, kann demnach mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. In besonders schweren Fällen, wenn zum Beispiel dabei eine Waffe zum Einsatz kommt, und bei einem tätlichen Angriff drohen bis zu fünf Jahre Haft. Das Strafmaß gilt ebenso, wenn „bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not“ Hilfeleistende der Feuerwehr oder eines Rettungsdienstes auf diese Weise behindert oder angegriffen werden. Wer ein sogenanntes „wesentliches technisches Arbeitsmittel“ der Polizei oder der Feuerwehr, das wie ein Löschfahrzeug von „bedeutendem Wert“ ist, ganz oder teilweise zerstört, muss mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe rechnen. Laut Paragraf 305a ist schon der Versuch strafbar.

Die Hemmschwelle sei insgesamt gesunken. „Was wir immer wieder beobachten, ist der fehlende Respekt der Gesellschaft gegenüber den Menschen, die bei uns arbeiten. Das liegt meines Erachtens an mangelnder Bildung und Erziehung“, vermutet Hinz.

Er glaube nicht, dass man das an einem Migrationshintergrund festmachen könne, wie es aus Berlin zu hören war, allerdings an sozialen Brennpunkten. „Wo viele Menschen auf einem Fleck wohnen, wo Hochhäuser sind und in engen Höfen geballert und getrunken wird, fliegen Raketen auch mal auf Nachbarbalkons“, sagt Hinz. „Die Leute wollen sich ihren Spaß nicht verderben lassen, wenn plötzlich die staatliche Gewalt kommt und versucht, einen Mülleimer zu löschen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinz’ Ansicht nach müsste wieder mehr in Schulen gegangen werden, um Kinder und Jugendliche auf das Problem hinzuweisen und um dort für Solidarität zu werben. „Es müsste Konfliktmanagement unterrichtet werden.“ Von Feuerwehrseite könnten die Beschäftigten nur noch stärker darin geschult werden als bisher, wie sie mit Konflikten und gefährlichen Situationen umgehen sollen.

Kieler Feuerwehrchef: Böllerverbot greift zu kurz

Die Kieler Feuerwehr hat im Oktober ein digitales Meldesystem für den Fall von Angriffen oder verbalen Attacke eingeführt. „Seitdem ist das etwa zehnmal vorgekommen – in unterschiedlicher Form und unterschiedlicher Qualität.“ Hausintern gibt es eine Stabstelle, die sich darum kümmert, ob betroffene Einsatzkräfte psychologische oder medizinische Unterstützung brauchen.

Nicht selten müssten sich die Kolleginnen und Kollegen Beleidigungen, frauenfeindliche oder rassistische Sprüche anhören. „Das ist auf Dauer für viele nicht zu ertragen“, klagt Hinz. Es führe dazu, dass junge Menschen den Beruf nach einiger Zeit aufgeben.

Feuerwehrchef Hinz: Ein Böllerverbot sei zu kurz gegriffen

Es könne nicht die Lösung sein, dass Feuerwehrleute sich wie Polizisten mit stich- und schusssicheren Westen ausstatten müssten. Auch ein Böllerverbot sei zu kurz gegriffen. "Das würde das Grundproblem nicht lösen. Der fehlende Respekt eskaliert sich an Silvester hoch durch die Kombination aus Feierlaune, extrem viel Alkohol plus gefährlichen Gegenständen wie Böllern. Wenn wir die verbieten, wird es die Angriffe trotzdem geben, nur fliegen dann eben andere Gegenstände." Als Privatmensch würde er sich ein Böllerverbot dennoch wünschen. "Es ist aus der Zeit gefallen, Feinstaub ohne Ende in die Luft zu pulvern", findet der Feuerwehrchef.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau verlangt eine bundesweite Debatte und einen einheitlichen Beschluss über ein Verbot von Feuerwerkskörpern oder Beschränkungen. Die Verantwortung dürfe nicht ausschließlich in kommunaler Hand liegen. „Allein schon um ,Böllertourismus’ auszuschließen und eine praktische Umsetzung vor Ort möglich zu machen“, so Zierau.