﻿Aufstand der Gewerkschaften gegen grün-rote Stadtwerke-Pläne in Kiel

Kiel. Schwerer Zwist zwischen Gewerkschaften und Grün-Rot in Kiel: Der Griff der Mehrheitsfraktionen in der Kieler Ratsversammlung nach zwei Aufsichtsratssitzen der Gewerkschaften bei den Stadtwerken Kiel verstimmt Verdi und DGB. Sie sehen die Mitbestimmung in Gefahr. Die Ratsfraktionen argumentieren, die Kommunalpolitik müsse mehr Einfluss auf die Energie- und Wärmewende in Kiel gewinnen.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel AG, der den Vorstand bestellt und kontrolliert, besteht aus zwölf Mitgliedern. Sechs Sitze stellt die Arbeitnehmerseite: vier der Betriebsrat, zwei zusätzlich die Gewerkschaften. Die anderen sechs Sitze stellen die Gesellschafter: vier der Mehrheitseigner MVV in Mannheim, zwei der Minderheitseigner Stadt Kiel.

Diese beiden Kiel-Sitze haben zwei Ratsmitglieder inne, derzeit Gesa Langfeldt von der SPD und Stefan Kruber von der CDU. Ihre Parteien haben in der zurückliegenden Wahlperiode die beiden größten Fraktionen in der Kieler Ratsversammlung gestellt.

Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel ist seit 1970 paritätisch besetzt

Seit 1970 ist die Sitzverteilung im Stadtwerke-Aufsichtsrat so paritätisch. Damals gab die Kieler Ratsversammlung mit absoluter Mehrheit der SPD zwei Sitze an die Gewerkschaften ab, um die Parität zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern herzustellen. Darüber wurde ein Vertrag besiegelt, der nach jeder Kommunalwahl alle fünf Jahre erneuert wird – aber zum jeweils selben Zeitpunkt auch gekündigt werden kann. Also jetzt.

Nach der Kommunalwahl ist die SPD nur noch dritte Kraft in Kiel

Nach der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 sind die Grünen und die CDU mit 14 und elf Mandaten die beiden größten Fraktionen in der Kieler Ratsversammlung. Ihnen steht deshalb je ein Gesellschafter-Sitz für Kiel im Aufsichtsrat der Stadtwerke zu. Die SPD geht leer aus. Sie hat zwar wie die CDU elf Mandate in der Ratsversammlung, aber bei der Kommunalwahl etwas weniger Stimmen erhalten als die CDU. Das macht sie nur zur drittstärksten Kraft in Kiel.

In ihrem Sondierungspapier für eine grün-rote Mehrheitskooperation im Rat haben Grüne und SPD nunmehr festgeschrieben, dass die beiden vor 53 Jahren an die Gewerkschaften abgetretenen Stadtwerke-Aufsichtsratssitze jetzt an die Politik zurückfallen sollen. Nur dann kommt auch die SPD wieder zum Zuge. Das würde aber auch die paritätische Besetzung im Aufsichtsrat sprengen. Dann hätten die Gesellschafter acht Sitze, die Arbeitnehmerseite nur vier.

Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel: So protestieren die Gewerkschaften

Dagegen laufen die Gewerkschaften Sturm. „Wieso ausgerechnet an dieser Stelle ein Bruch zwischen Arbeitnehmern und der Stadt herbeigeführt werden soll, bleibt das Geheimnis von Grünen und SPD“, sagt Aufsichtsratsvize Detlef Falk, Betriebsratsvorsitzender der Stadtwerke Kiel. Die paritätische Arbeitnehmerbeteiligung sei seit 1970 der Garant dafür, dass „alle Interessen frühzeitig besprochen, abgewogen und gelöst werden konnten“.

Ver.di-Bezirksgeschäftsführer Manuel Gellenthin pflichtet bei: „Ein solcher Bruch würde eine klare Positionierung gegen die Interessen der Beschäftigten darstellen und unabsehbare Folgen haben“, sagt Gellenthin. „Frühzeitige konsensuelle Lösungen, die seit 1970 die Stärke des Unternehmens waren, wird es mit dieser deutlichen Abkehr von gemeinsamer Verantwortung und Gestaltung kaum mehr geben.“

Frank Hornschu, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Kiel-Region, ergänzt: „Das Kieler Mitbestimmungsmodell in unseren Stadtwerken hat sich demokratisch und wirtschaftlich höchst positiv bewährt.“ Die Mitbestimmung aufgeben zu wollen, bringe die Energie- und Wärmewende nur in zusätzliche Risiken.

Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel: So argumentiert Grün-Rot

Die politischen Akteure argumentieren, in Zeiten des Klimawandels und der Energiewende müsse der Einfluss der Kommunalpolitik auf die Strategie und die Kontrolle der Stadtwerke gestärkt werden. Es gehe um einen Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, sagt die grüne Fraktionschefin Anke Oetken. „Wir wollten das schon vor fünf Jahren“, berichtet sie. Damals hätten die Grünen sich noch dem Widerstand des größeren Partners SPD gebeugt. Als Juniorpartner sei die SPD jetzt mit im Boot.

Für die SPD hält deren Kreisvorsitzende Gesine Stück sich zurück. Die Aufsichtsratsverteilung sei Gegenstand der Kooperationsverhandlungen, sagt sie nur. Am 27. Juni treffen die Spitzen beider Parteien zudem mit Gewerkschaftsvertretern zusammen, um über den Stadtwerke-Konflikt zu verhandeln. Die Grüne Anke Oetken gibt aber schon unmissverständlich vor: „Der Vertrag mit den Gewerkschaften soll jetzt gekündigt werden.“

