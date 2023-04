Sie wollen das Cinemare-Filmfestival in Kiel erleben? Wir verlosen 2x2 Überraschungspakete inklusive Filmtickets, Popcorn, Gutscheinen für Festivalbier und einer Überraschung. Wie Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen können, erfahren Sie hier.

Auch der Film „Helden der Meere“ wird Teil des Cinemare Filmfestivals sein. Fotograf York Hovest trifft darin Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Probleme in den Ozeanen zu lösen.

Gewinnspiel: 2x2 Überraschungspakete für das Cinemare-Filmfestival in Kiel

Kiel. Meeresschutz, Wissenschaft und Kunst auf der Kino-Leinwand: All das vereint das Cinemare-Filmfestival in Kiel. Im April haben Sie die Chance, 2x2 Überraschungspakete für das Meeresfilmfestival zu gewinnen – inklusive Tickets für einen Film Ihrer Wahl, Gutscheine für Festivalbier, Popcorn sowie einer Cinemare-Überraschung. Das Festival geht vom 26. bis zum 30. April – die Filme werden in unterschiedlichen Filmstätten gezeigt.

Nehmen Sie an unserem Online-Gewinnspiel teil und beantworten Sie eine Frage zum Cinemare-Festival, um Ihr Überraschungspaket zu gewinnen. Mit ein bisschen Glück sind Sie dabei! Das Festival startet am Mittwoch, 26. April, und endet am Sonntag, 30. April.

Gewinnspiel „Cinemare-Festival“ in Kiel: Teilnahme bis 14. April 2023

Eine Teilnahme am Cinemare-Gewinnspiel ist bis Freitag, 14. April 2023, 23 Uhr, möglich. Die Gewinner werden im Anschluss per Mail oder telefonisch von uns benachrichtigt.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!