Gewinnspiel: 3x2 Karten für „Disney 100 - the concert“ in Kiel gewinnen

Kiel. Walt-Disney-Fans aufgepasst: Im April gibt es die einmalige Chance, in Kiel den Klängen der Disney-Welt zu lauschen. Wir verlosen unter allen Teilnehmern 3x2 Karten für „Disney 100 – the concert“ am Donnerstag, 13. April 2023, in der Wunderino-Arena.

Was Sie dafür tun müssen, um das Hollywood-Sound-Orchestra live zu erleben? In unserem Online-Gewinnspiel eine Frage zu einem Disneyfilm richtig beantworten. Und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei! Das Konzert startet am 13. April um 20 Uhr in der Wunderino-Arena.

Gewinnspiel: „Disney 100 - the concert“ in Kiel – Teilnahme bis 1. März 2023

Eine Teilnahme am „Disney 100 – the concert“-Gewinnspiel ist bis Mittwoch, 1. März 2023, 23 Uhr möglich. Die Gewinner werden im Anschluss per Mail oder telefonisch von uns benachrichtigt. Der Gewinn wird nicht verschickt. Er muss im Media Store der Kieler Nachrichten abgeholt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!