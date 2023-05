Gewinnen Sie 2x5 Karten für „Spider-Man: Across the Spider-Verse“

Kiel. Marvel-Fans aufgepasst! Vom 29. Mai bis zum 4. Juni haben Sie die Chance 2 x 5 Karten für den neuen Spidermanfilm „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ zu gewinnen. Die Vorstellung wird am Freitagabend, 9. Juni, im Studio-Kino stattfinden.

In dem neuen Animationsfilm kehrt Miles Morales für das nächste Kapitel der Oscar-gekrönten Spider-Verse-Saga zurück. Nach seiner Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklyns freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, nun als Vollzeit-Spider-Man, quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft.

Spider-Man im Studio-Kino Kiel: Fortsetzung des Oscar-prämierten Animationsfilms

Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Dabei geraten die vielen Helden über die Frage, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, aneinander. Miles tritt daher gegen all die anderen Spinnen an und muss neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein. Auch, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt.

+++ Hier geht es zum Gewinnspiel +++

Mit einem bahnbrechenden visuellen Stil begeisterte „Spider-Man: A New Universe“ weltweit die Kinobesucher und erhielt unzählige Preise, unter anderem den Oscar für den besten animierten Film.

KN-online.de wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück beim Gewinnspiel und ein tolles Kinoerlebnis im Studio-Kino bei „Spider-Man: Across the Spiderverse“.

KN