﻿Peter und Gisela Latendorf feiern am 2. November Diamantene Hochzeit

Neumühlen-Dietrichsdorf. Schon aus der Schule kennen sich Gisela und Peter Latendorf. Er war zwei Klassen über ihr. Auf dem Schulhof sind sie sich immer wieder über den Weg gelaufen. Als er seinen Rollerführerschein in der Tasche hatte und im Besitz eines knallroten „Heinkel Tourist“ war, nahm er sich ein Herz und fragte sie, ob sie Lust auf eine Spritztour habe. Und sie hatte Lust, wenn auch etwas Angst. „Mir war mulmig zumute und ich krallte mich an ihm fest“, erinnert sich die heute 79-Jährige.

„Ich glaube, ich hatte mehr Angst als meine Frau“, äußert sich der zwei Jahre ältere Peter Latendorf. „Sie hat sich in den Kurven immer zur falschen Seite gelehnt und ich befürchtete, dass wir umkippen würden.“ Doch bald bekam Gisela den Dreh raus und die beiden unternahmen viele Ausflüge. An Pfingsten 1962 hat sich das Paar verlobt, und im November das Ja-Wort gegeben. Sie war 19 und er 21. „Im März ist unsere Tochter geboren“, erzählt Gisela Latendorf.

Mit einem alten DKW ging es für das Brautpaar zur Kirche

An den Tag der Hochzeit erinnern sich beide sehr gern: „Es war ein tolles Wetter, richtig milde“, sagt sie. „Ein Verwandter hat uns mit einem alten DKW, der mit Blumen geschmückt war, zur Preetzer Stadtkirche gefahren“, schildert er. Bei den Eltern hätten sie dann mit etwa 30 Gästen gefeiert.

In Preetz hat das Paar und dann die Familie die ersten Jahre gelebt. Innerhalb der Stadt sind die Latendorfs zweimal umgezogen, bevor sie erneut ihren Wohnsitz wechselten. In Schönkirchen kam ihre zweite Tochter zur Welt. Schließlich bauten sie in Oppendorf ein Haus, in dem sie 20 Jahre lebten.

Das Hochzeitsfoto vom 2. November 2022: Gisela und Peter Latendorf heirateten damals in Preetz. © Quelle: Annette Göder

Zunächst war Peter Latendorf in der Lebensmittelbranche im Außendienst beschäftigt und dann 25 Jahre lang Busfahrer. In Oppendorf fühlte sich die Familie sehr wohl. „Doch mit dem Alter wurde es uns zu viel mit dem großen Garten“, berichtet Peter Latendorf. So zogen die beiden nach Neumühlen-Dietrichsdorf in eine Wohnung mit Balkon und kauften sich ein Wohnmobil. „Wir sind nach Spanien, Kroatien, Italien und in die Schweiz gefahren und haben verschiedene Regionen Deutschlands kennengelernt“, erzählt Gisela Latendorf. „Manchmal sind wir mehrere Monate unterwegs gewesen.“

Gisela und Peter Latendorf feiern die Diamantene Hochzeit gleich zweimal

Mittlerweile fährt das Paar viel Fahrrad und geht spazieren. Einmal in der Woche arbeitet Gisela Latendorf in der Kleiderkammer des DRK, und einmal in der Woche kümmern sich die beiden um ihre Enkelin. „Sie ist sehr Oma- und Opa-verbunden“, freut sich die Großmutter.

Die Töchter des Jubelpaares sind inzwischen 60 und 48 Jahre alt, die beiden Enkelinnen 34 und neun Jahre. Den Hochzeitstag selbst wollen die Eheleute mit Freunden aus dem Haus begehen und am Wochenende dann mit der Familie nachfeiern.